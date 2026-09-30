Vlasnik restorana na Floridi uveo novu valutu plaćanja: Donesite ubijenog pitona, i dobijate svežu picu zauzvrat

U restoranu na Floridi, vlasnik je želeo da doprinese lokalnom takmičenju "Florida Python Challenge", tako što je, osim novca, uveo i "plaćanje" pice mrtvim pitonom.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

U jednom restoranu na Floridi u SAD, umesto novca, picu možete da "platite" mrtvom zmijom, pitonom. Konkretno, restoran se nalazi u gradu Everglejds Siti, a njegov vlasnik je pokrenuo ovu neobičnu akciju kako bi podržao ovogodišnje takmičenje pod nazivom "Florida Python Challenge".

Takmičenje je višednevno i veoma važno

Tokom deset dana trajanja takmičenja "Florida Python Challenge", amateri i profesionalni lovci tragaju za invazivnim reptilima kako bi zaštitili ekosistem Everglejdsa.

Florida svake godine organizuje ovaj izazov, jer su burmanski pitoni jedna od najpoznatijih invazivnih vrsta na Floridi, koji se hrane vrstama koje su označene kao ugrožene ili zaštićene, među kojima su šumska roda, pa čak i aligatori. Osim što ugrožavaju divlje životinje, predstavljaju i potencijalnu opasnost po bezbednost ljudi, a mogu da napadaju i kućne ljubimce poput mačaka i pasa.

Više od 23.500 pitona uklonjeno je iz prirodnih područja na Floridi između 2000. godine i aprila 2025. godine, a taj broj drastično je porastao nakon što je 2017. godine pokrenut program u okviru kojeg se učesnicima plaća za hvatanje ovih invazivnih zmija.

Nije novac, ali nije ni loša naknada

Iako se učesnici takmiče za velike novčane nagrade na izazovu, sada mogu i da svrate u restoran i svoj ulov zamene za vruću, svežu picu.

"Ja sam osnovao prvo mesto na svetu koje prihvata pitona kao valutu. Dakle, možete da donesete pitona i zamenite ga za picu. Pravimo i dodatke od pitona, picu sa pitonom, iguanu... šta god", rekao je Dastin Krum, vlasnik restorana za portal NBC Miami.

Pogledajte kako izgleda unutrašnjost ovog restorana:

Dodao je da će mušterije moći da saznaju sve što treba da znaju o pitonima iz prve ruke. Osim toga, u restoranu mogu da kupe i predmete napravljene od kože pitona:

"Od masti pravim i ulja zmijske kože, kreme i sapun, a od kostiju pravimo nakit. Sve se iskoristi."

Iako postoje zdravstveni propisi koji se odnose na pripremu pice sa mesom pitona, čini se da je Krum pronašao način da ih zaobiđe:

"Ne mogu da prodajem te stvari, već samo mogu da ih delim besplatno.“

Da li biste i vi probali picu od pitona?

(MONDO)