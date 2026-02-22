logo
Udala se Dea Đurđević: Rekla "da" Lazaru u strogoj tajnosti, ipak isplivali detalji

Autor Marina Cvetković
0

Trudna voditeljka Dea Đurđević stala je na ludi kamen sa svojim izabranikom Lazarom.

Udala se Dea Đurđević Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Trudna voditeljka Pinka, Dea Đurđević, stala je na ludi kamen sa svojim izabranikom Lazarom.

Kako prenose domaći mediji, Dea je u strogoj tajnosti izgovorila sudbonosno "DA" svom izabraniku.

Progovorila o partneru

Dea se nedavno javno oglasila nakon saznanja da je u drugom stanju, pa otkrila detalje o misterioznom partneru.

- Svi su uz mene, cijela televizija i hvala na tome. Moram da kažem da ću uskoro saznati pol, ali eto Bog je odlučio, nismo planirali, ali eto kada sam saznala, kada sam vidjela dvije crte stvarno se odsiječeš, ali presrećna sam - rekla je Dea.

Ona se zatim dotakla svog partnera sa kojim čeka bebu.

- To je ljubav iz srednje škole, nismo se vidjeli petnaest godina i otišli smo na kafu pa se desilo to što se desilo, on ne voli da se eksponira i meni je to super, poštujem to. Moram da kažem da je on mene čekao petnaest godina, pitao me je gdje sam bila sve ovo vrijeme, ali eto isplatilo se sve - priča voditeljka.

