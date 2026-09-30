Zbog povećanog obima poslova i primjene Zakona o bezbjednosti saobraćaja, Služba komunalne policije od 1. oktobra 2026. godine produžava vrijeme rada sa strankama, saopšteno je iz Glavnog grada.

Izvor: PG biro

Tako će umjesto dosadašnjeg termina od 11.00 do 14.00h, građani će ubuduće svoje zahtjeve i potrebe moći da ostvare u periodu od 11.00 do 19.00h.

Na ovaj način građanima će biti omogućena veća dostupnost usluga Službe i lakše ostvarivanje njihovih potreba, uz organizaciju rada prilagođenu povećanom obimu poslova, navodi se u saopštenju.