Zbog povećanog obima poslova i primjene Zakona o bezbjednosti saobraćaja, Služba komunalne policije od 1. oktobra 2026. godine produžava vrijeme rada sa strankama, saopšteno je iz Glavnog grada.
Tako će umjesto dosadašnjeg termina od 11.00 do 14.00h, građani će ubuduće svoje zahtjeve i potrebe moći da ostvare u periodu od 11.00 do 19.00h.
Na ovaj način građanima će biti omogućena veća dostupnost usluga Službe i lakše ostvarivanje njihovih potreba, uz organizaciju rada prilagođenu povećanom obimu poslova, navodi se u saopštenju.