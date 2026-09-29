"Znam ga, on je sin moje prijateljice": Koleginica Jelene Karleuše progovorila o 25 godina mlađem Aleksandru

Goga Sekulić se sinoć na glamuroznom događaju kod Adaktarovih dotakla priče o navodnoj vezi Jelene Karleuše sa Aleksandrom Ševom, mladićem kog javnost poslednjih dana povezuje sa popularnom pjevačicom.

Izvor: Instagram printscreen

Goga Sekulić jedina nije ispoštovala bijeli "dres kod" kod Adaktarovih, te je došla u crnom i tako svima "upala u oči". Ona se opravdala da joj je ta informacija potpuno promakla, te da je došla pravo sa leta.

Društvo joj je pravio poznati fotograf Dejan Milićević:

"Na pozivnici je pisalo to, ali ja nisam vidjela! Vidite, pošto sam iz neke akcije oko djetetove škole, htjela sam da dođem elegantna. Bila sam u košulji pa sam je skinula i ostala u brusu" ispričala je Goga, dok je Deki pravdao da je došla na događaj pravo sa leta.

"Mama je omiljena na roditeljskom"

Na pitanje da li reaguju na nju u školi, budući da je stigla sa roditeljkog sastanka, Goga je rekla:

"Nekada idemo zajedno na roditeljske, mama je omiljena. Ja imam uvijek neka pitanja i potpitanja, sestra mi kaže da sam savremena pegla na paru."

Goga progovorila o JK i manekenu

Poslednjih dana je navodna veza Jelene Karleuše sa 25 godina mlađim Aleksandrom Ševom vest broj jedan u medijima, koju je Goga prihvatila sa oduševljenjem.

"To je divno! Ja dečka znam, divan je! Nije mi se udvarao, to je sin od moje prijateljice. Ja za sada znam da su prijatelji, mada mediji pišu da su u vezi. On dečko top izgleda kao i Jelena. Meni je to super jer i ja preferiram mlađe momke" bila je iskrena Goga za medije kod Adaktara, prenosi Informer.

Pogledajte kako Aleksandar izgleda: