Jelena Karleuša, prema pisanju bosanskih medija, zapravo ljubi sportistu.
Jelena Karleuša danima je glavna tema u javnosti, nakon što je uhvaćena kako sve više vremena provodi sa 25 godina mlađim momkom Aleksandrom Ševom.
Sve to pratile su i priče o raspadu prijateljstva sa nekadašnjim najboljim prijateljem Zoranom Birtaševićem koji se i oglasio na mrežama rekavši da su "sve priče tačne".
Bosanski mediji tvrde da je Karleuša u vezi sa opasnim MMA borcem: Napravio skandal u Srbiji, ovo su detalji
Međutim, Karleuša je demantovala navode koji kruže mrežama, odbivši da o prekidu saradnje govori javno.
Bosanski mediji tvrde da je Karleuša u vezi sa opasnim MMA borcem: Napravio skandal u Srbiji, ovo su detalji
Međutim, sada su se pojavili navodi da novi dečko pjevačice uopšte nije mlađi Ševo, već da je reč o MMA borcu Amilu Tutiću.
Ovo tvrde bosanski mediji koji su iskoristili su Ševinu promjenu frizure, pa su naveli da Karleuša "uživa u društvu Amila Tutića, mladog i talentovanog MMA borca iz Bosne".
MMA borac
"Pop diva Jelena Karleuša objavila je snimak sa zagonetnim mladićem na Tiktoku, a MMA fanovima nije bilo teško da prepoznaju o kome se radi. Riječ je o mladom MMA borcu i članu Trojan Pule Amilu Tutiću", navodi se na Instagram stranici "Rijaliti prediktra".Izvor: Tiktok/karleusaofficial
Bosanski mediji se prevarili
Ipak, ako pogledate Tutićev profil, vidjećete da ove tvrdnje baš i "ne piju vodu", kao i da je mladi Tutić zauzet, a poredeći fotografije jasno je da bosanski mediji ipak greše u procjeni.
Uostalom, pogledajte Karleušin snimak:
@karleusaofficial
Magijam ti mali🤭😎♬ Mata Hari - Jelena Karleusa
Evo kako izgleda MMA borac:
Ko je Amil Tutić
Inače, Amil Tutić ima 21 godinu, a u regionu su pričalo i zbog incidenta koji je napravio u martu ove godine, nakon borbe u Boru.
Tada mu je, nakon što je nokautirao protivnika na događaju organizacije "Armada", dio publike zviždao dok je pozdravljao svoje sugrađane i Bošnjake, na šta je on reagovao psovanjem preko mikrofona. Kasnije je izjavio da to nije imalo nacionalnu pozadinu, da je reagovao u afektu i da je "svaka reklama dobra reklama".
Ispad MMA borca Amila Tutića u Borupic.twitter.com/jNiVtHoSxd— sportsscandals (@sportsscandals1)March 18, 2026
"Nisam iznenađen ovim, znao sam da će se ovo desiti. Želio bih da pozdravim moje sugrađane i moje Bošnjake koji ovo gledaju", počeo je Tutić, a kada je publika počela da mu zviždi, odgovorio je na skandalozan način.
"Vi što zviždite, pušite k***c svi", rekao je borac sa osmjehom na licu, nakon čega je mikrofon sklonjen od njega.
Tutić je potom prokomentarisao svoj postupak i u izjavi za medije iz Bosne i Hercegovine.
"Svaka reklama je dobra reklama. U tom trenutku sam tako reagovao. Nije tu riječ o nikakvom nacionalizmu ili činjenici što sam se nalazio u Srbiji, među onima koji su zviždali mogli su biti Bosanci i Hercegovci, Hrvati, bilo ko... Htio sam doći do riječi, ali nisam uspijevao, iako sam se prije svega zahvalio publici. Pokazao sam da su ti što zvižde nebitni, kao i da su oni došli da gledaju i slušaju mene", rekao je MMA borac, a prenio "Klix.ba".
Intenzivno druženje
Podsjetimo, Jelena i 25 godina mlađi maneken i biznismen Aleksandar, upoznali su se preko njenog bliskog prijatelja i saradnika Zorana Birtaševića, s kojim se on poznaje i druži duže vrijeme. S vremenom, Jelenino i njegovo druženje je postalo intenzivnije i češće, pa je Ševo počeo da se viđa s pjevačicom bez Zorana i ostalih prijatelja.
Njih dvoje su postali vrlo bliski, pa su nekoliko puta odlazili zajedno i na putovanja, kao, primjera radi, ljetos u Crnu Goru, gde joj se Aleksandar uvijek našao pri ruci i pomogao joj oko kofera na aerodromu.Izvor: YT kanal Pravo lice estrade
Ševo često i vozi Jelenu, kad ona nije za volanom, ali je dosad vešto izbjegavao slikanje i poziranje za medije jer mu ne prija preterana medijska pažnja.
Jelena je manekena, kao i još jednog prijatelja, pozvala da igraju u njenom novom spotu za hit pjesmu "Balkan boj".
(Kurir.rs/MONDO)