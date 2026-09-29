Jelena Karleuša, prema pisanju bosanskih medija, zapravo ljubi sportistu.

Izvor: pritnscreen/tiktok/karleusaofficial

Jelena Karleuša danima je glavna tema u javnosti, nakon što je uhvaćena kako sve više vremena provodi sa 25 godina mlađim momkom Aleksandrom Ševom.

Sve to pratile su i priče o raspadu prijateljstva sa nekadašnjim najboljim prijateljem Zoranom Birtaševićem koji se i oglasio na mrežama rekavši da su "sve priče tačne".

Međutim, Karleuša je demantovala navode koji kruže mrežama, odbivši da o prekidu saradnje govori javno.

Vidi opis Bosanski mediji tvrde da je Karleuša u vezi sa opasnim MMA borcem: Napravio skandal u Srbiji, ovo su detalji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Kurir Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 7 / 7

Međutim, sada su se pojavili navodi da novi dečko pjevačice uopšte nije mlađi Ševo, već da je reč o MMA borcu Amilu Tutiću.

Ovo tvrde bosanski mediji koji su iskoristili su Ševinu promjenu frizure, pa su naveli da Karleuša "uživa u društvu Amila Tutića, mladog i talentovanog MMA borca iz Bosne".

MMA borac

"Pop diva Jelena Karleuša objavila je snimak sa zagonetnim mladićem na Tiktoku, a MMA fanovima nije bilo teško da prepoznaju o kome se radi. Riječ je o mladom MMA borcu i članu Trojan Pule Amilu Tutiću", navodi se na Instagram stranici "Rijaliti prediktra".

Izvor: Tiktok/karleusaofficial

Bosanski mediji se prevarili

Ipak, ako pogledate Tutićev profil, vidjećete da ove tvrdnje baš i "ne piju vodu", kao i da je mladi Tutić zauzet, a poredeći fotografije jasno je da bosanski mediji ipak greše u procjeni.

Uostalom, pogledajte Karleušin snimak:

Evo kako izgleda MMA borac:

Ko je Amil Tutić

Inače, Amil Tutić ima 21 godinu, a u regionu su pričalo i zbog incidenta koji je napravio u martu ove godine, nakon borbe u Boru.

Tada mu je, nakon što je nokautirao protivnika na događaju organizacije "Armada", dio publike zviždao dok je pozdravljao svoje sugrađane i Bošnjake, na šta je on reagovao psovanjem preko mikrofona. Kasnije je izjavio da to nije imalo nacionalnu pozadinu, da je reagovao u afektu i da je "svaka reklama dobra reklama".

Ispad MMA borca Amila Tutića u Borupic.twitter.com/jNiVtHoSxd — sportsscandals (@sportsscandals1)March 18, 2026

"Nisam iznenađen ovim, znao sam da će se ovo desiti. Želio bih da pozdravim moje sugrađane i moje Bošnjake koji ovo gledaju", počeo je Tutić, a kada je publika počela da mu zviždi, odgovorio je na skandalozan način.

"Vi što zviždite, pušite k***c svi", rekao je borac sa osmjehom na licu, nakon čega je mikrofon sklonjen od njega.

Tutić je potom prokomentarisao svoj postupak i u izjavi za medije iz Bosne i Hercegovine.

"Svaka reklama je dobra reklama. U tom trenutku sam tako reagovao. Nije tu riječ o nikakvom nacionalizmu ili činjenici što sam se nalazio u Srbiji, među onima koji su zviždali mogli su biti Bosanci i Hercegovci, Hrvati, bilo ko... Htio sam doći do riječi, ali nisam uspijevao, iako sam se prije svega zahvalio publici. Pokazao sam da su ti što zvižde nebitni, kao i da su oni došli da gledaju i slušaju mene", rekao je MMA borac, a prenio "Klix.ba".

Intenzivno druženje

Podsjetimo, Jelena i 25 godina mlađi maneken i biznismen Aleksandar, upoznali su se preko njenog bliskog prijatelja i saradnika Zorana Birtaševića, s kojim se on poznaje i druži duže vrijeme. S vremenom, Jelenino i njegovo druženje je postalo intenzivnije i češće, pa je Ševo počeo da se viđa s pjevačicom bez Zorana i ostalih prijatelja.

Jelena Karleuša dečko brod

Izvor: društvene mreže

Njih dvoje su postali vrlo bliski, pa su nekoliko puta odlazili zajedno i na putovanja, kao, primjera radi, ljetos u Crnu Goru, gde joj se Aleksandar uvijek našao pri ruci i pomogao joj oko kofera na aerodromu.

Izvor: YT kanal Pravo lice estrade

Ševo često i vozi Jelenu, kad ona nije za volanom, ali je dosad vešto izbjegavao slikanje i poziranje za medije jer mu ne prija preterana medijska pažnja.

Jelena je manekena, kao i još jednog prijatelja, pozvala da igraju u njenom novom spotu za hit pjesmu "Balkan boj".

(Kurir.rs/MONDO)