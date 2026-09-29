Francuske vazduhoplovno-kosmičke snage izvele su masovnu vojnu vježbu "Poker", u kojoj je oko 50 aviona, predvođenih lovcima Rafal, simuliralo nuklearni udar i probijanje neprijateljske odbrane.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Francuke vazduhoplovno-kosmičke snage izvele su simulaciju nuklearnog udara u sklopu vojne vježbe "Poker". Operacija je pokrenuta iz vazduhoplovnih baza Sen Dizije i Taverni, koje imaju ključnu ulogu u francuskim nuklearnim snagama. Baza Sen Dizije pruža podršku vazdušnoj komponenti nuklearnog odvraćanja, dok se u Taverniju nalaze komandni i operativni centri strateških snaga.

U vježbi su učestvovali borbeni avioni Rafal.

"Koristimo pravu opremu i slijedimo stvarne procedure u vrlo zahtjevnim uslovima, sa oko 50 aviona u vazduhu. Jedino je zabranjeno letjeti sa pravim nuklearnim bojevim glavam pod krilima", izjavili su pripadnici francuske vojske.

Umjesto pravih nuklearnih projektila ASMP-A, avioni Rafal nosili su inertne makete koje težinom i dimenzijama odgovaraju pravom oružju. Te makete se po potrebi mogu sigurno odbaciti. Projektil ima maksimalni domet od oko 500 kilometara i nosi nuklearnu bojevu glavu TNA snage 300 kilotona.

Scenario i ciljevi vježbe

U simulaciji su učestvovala dva tima: "crveni" je predstavljao neprijatelja, a "plavi" je djelovao protiv njega.

"Cilj je osigurati da i u budućnosti budemo sposobni da izvršimo ovakvu misiju, čak i uz tehnologiju koja se razvija sve bržim tempom", objasnili su francuski vojni zvaničnici.

Posade su imale zadatak da probiju neprijateljsku odbranu i isporuče projektile na tačno određene lokacije u zadanom vremenu. Tokom noćnog leta, koji je trajao između šest i osam sati, svaka posada Rafala je nekoliko puta dopunila gorivo u vazduhu iz jednog od 15 aviona-cisterni. Pilot lovca pritom mora da manevriše pri vrlo visokim brzinama i na malim visinama.

"Svrha je odvraćanje"

"Svrha naše misije je da spriječimo rat, a time i korišćenje nuklearnog oružja. Poker je demonstracija sile upravo kako bi se osiguralo da do toga ne dođe", objasnio je komandant Žan-Batist, koji je učešćem u vježbi stekao potrebnu kvalifikaciju.

Dodao je da svaki pilot mora da učestvuje u barem jednoj takvoj operaciji svake godine.

Francuska ima tri vazduhoplovne baze sa nuklearnom ulogom, Sen Dizije, Istr i Avor. Uskoro planira da ponovo aktivira i bazu u Likseju za buduće avione Rafal F5.

Komande bazama stižu sa veće udaljenosti, iz bunkera u bazi Taverni, otprilike 200 kilometara od Sen Dizijea. U tom bunkeru se nalazi komandni centar u kom je stalno stacionirano četrdesetak pripadnika vojske.

Francuska je trenutno jedina država sa nuklearnim naoružanjem u Evropskoj uniji, a više puta se raspravljalo o mogućem proširenju njene nuklearne zaštite na cio blok. Francuska je uspostavila sistem "proširenog" nuklearnog odvraćanja kom se već pridružio niz država.