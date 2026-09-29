Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su tokom noći izvedeni grupni udari na više ciljeva u Ukrajini, dok ukrajinski izvori prijavljuju oštećenja infrastrukture i velika kašnjenja željezničkog saobraćaja.

Izvor: X/@thetect0nic/@EthanLevins2/printscreen

Ruske oružane snage izvele su tokom noći grupni napad na logističke centre, lučku i transportnu infrastrukturu, kao i na pomorska plovila koja, prema tvrdnjama Moskve, djeluju u interesu ukrajinske vojske, saopštilo je u utorak, 29. septembra, rusko Ministarstvo odbrane, prenosi TASS.

Prema navodima ruskog ministarstva, među pogođenim ciljevima nalaze se objekti u Kijevu, Kijevskoj i Odeskoj oblasti, uključujući skladišta, centre za obradu podataka, energetska postrojenja i lučku infrastrukturu.

Rusija objavila spisak pogođenih ciljeva

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da je u Kijevu pogođen depo lokomotiva u kojem su bile skladištene krstareće rakete kopnenog baziranja FP-5 "Flamingo" i njihove komponente.

Prema istom izvoru, meta napada bio je i centar za obradu podataka "Bemobile", koji predstavlja važno čvorište za razmjenu internet saobraćaja i omogućava stabilan prenos informacija, uključujući, kako tvrdi Moskva, obavještajne podatke namijenjene ukrajinskim oružanim snagama.

Ruske snage navodno su pogodile i centar za obradu podataka "Parkovy" u Kijevu, u kojem su obrađivane informacije za državne i komercijalne službe, uključujući one koje rade u interesu ukrajinske vojske.

U Kijevskoj oblasti, prema saopštenju, pogođen je skladišni terminal Belogorodka, koji je korišćen za proizvodnju i skladištenje bespilotnih letjelica sa fiksnim krilima.

Napadnuta energetska i lučka infrastruktura u Odeskoj oblasti

Rusko Ministarstvo odbrane navelo je da je u Odeskoj oblasti pogođena elektroenergetska podstanica Usatovo, koja snabdijeva električnom energijom ukrajinske lučke infrastrukturne objekte.

Pored toga, ruske snage tvrde da su pogodile proizvodni pogon bespilotnih letjelica sa fiksnim krilima u naselju Velikodolinskoje.

Na meti napada našli su se i infrastrukturni objekti u luci Izmail, koji su, prema tvrdnjama Moskve, korišćeni za pretovar vojnog tereta.

Rusko ministarstvo saopštilo je i da su pogođena dva teretna broda. Jedan se nalazio u luci Odesa, nakon što je dopremio vojne zalihe ukrajinskim oružanim snagama, dok je drugi, koji je prevozio vojni teret ka istoj luci, navodno pogođen na otvorenom moru.

Tvrdnje ruskog Ministarstva odbrane o svim navedenim pogođenim ciljevima nisu nezavisno potvrđene u dostavljenom izvještaju.

Eksplozije u Kijevu i Odesi, oštećena infrastruktura

Ukrajinski mediji izvijestili su o eksplozijama u Kijevu i Odesi tokom noći i u utorak ujutru.

Na graničnom prelazu Jagodin, koji se nalazi na granici Ukrajine i Poljske, u Volinjskoj oblasti, zabilježena je materijalna šteta nakon eksplozije, saopštio je guverner oblasti Roman Romanjuk na Telegramu.

Regionalna državna administracija Odese takođe je potvrdila da su oštećeni objekti lučke infrastrukture na jugu Ukrajine, ali nije precizirala njihove lokacije.

Istovremeno, ukrajinska železnička kompanija "Ukrzaliznicja" saopštila je da su zbog poremećaja u saobraćaju zabilježena kašnjenja ukupno 66 putničkih vozova.

Prema podacima sa elektronskog reda vožnje, čak 54 voza kasne sat vremena ili duže, dok je najveće kašnjenje zabilježeno na liniji Užgorod–Harkov, gdje putnici čekaju više od sedam i po sati.