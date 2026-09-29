U osnovnoj školi u Slovačkoj učenik osmog razreda nožem je napao više osoba, pri čemu je 61-godišnja nastavnica preminula od zadobijenih povreda.

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U osnovnoj školi u slovačkom mjestu Staškov učenik osmog razreda nožem je napao dvije nastavnice i jednu učenicu. Jedna nastavnica (61) preminula je od povreda, dok je dvoje povrijeđenih prevezeno u bolnicu.

Intervencija hitnih službi

Nakon dojave o napadu, u školu su upućene policijske i hitne službe, uključujući dva vozila hitne pomoći i dva spasilačka helikoptera. Portparolka hitne medicinske pomoći Petra Klimešova potvrdila je da je napadnuta učenica u kritičnom stanju helikopterom prevezena u bolnicu u Martinu, javlja Index.

Druga povrijeđena osoba, 44-godišnja nastavnica, zadobila je ubodnu ranu u grudima. Nakon prve pomoći na mjestu događaja, takođe je helikopterom prebačena u bolnicu u Žilini. Treća žrtva napada, 61-godišnja nastavnica, preminula je od povreda.

Reakcije i istraga

Slovačka policija potvrdila je da sprovodi istragu i zamolila je javnost da ne širi neprovjerene informacije. Mjesto događaja posjetili su ministar unutrašnjih poslova Matuš Šutaj Eštok, ministar obrazovanja Tomaš Drucker i ministar zdravlja Kamil Šaško. Glavni slovački tužilac Maroš Žilinka izjavio je da je tragedija poziv cijelom društvu da se ozbiljnije suoči sa nasiljem, mržnjom i rastućom agresijom.

Veće učenika izrazilo je solidarnost sa učenicima, nastavnicima i porodicama pogođenim napadom. Poručili su da škole moraju biti sigurna mjesta i pozvali su na sistemsko rešavanje pitanja bezbijednosti u obrazovnim ustanovama. Policija nastavlja uviđaj, a više detalja o okolnostima napada objaviće nakon završetka istrage.