,,Protiv Nikšićanke M.J. (51) podnijeta je krivična prijava zbog sumnje da je falsifikovanim ugovorom prevela vozilo bez znanja stvarnog vlasnika", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Izvor: MONDO, Stefan Stojanović

"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, nakon preduzetih kriminalističkih mjera i radnji, a po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, podnijeli su krivičnu prijavu protiv M.J. (51) iz Nikšića, zbog sumnje da je falsifikovala ugovor o prodaji vozila, na osnovu kojeg je vozilo prešlo u vlasništvo drugog lica bez znanja stvarnog vlasnika. Službenici Jedinice za suzbijanje ekonomskog kriminala preduzeli su, u fazi izviđaja, potrebne kriminalističke mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti ovog događaja", dodaje se u saopštenju.

Iz UP dodaju da je tom prilikom utvrđeno da je M.J., kako se sumnja, 9. juna 2026. godine, u prostorijama privrednog društva "A.M." u Nikšiću, u kojem je zaposlena kao administrativna radnica, sačinila i zaključila ugovor o posredovanju - komisionoj prodaji putničkog motornog vozila, iako je, kako se sumnja, bila svjesna da jedan od potpisnika ugovora, u skladu sa zakonom, nije mogao potpisati isti.

"O svim utvrđenim činjenicama i okolnostima događaja obaviješten je postupajući državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je naložio da se protiv M.J. podnese krivična prijava zbog sumnje da je počinila krivično djelo falsifikovanje isprave. Službenici Regionalnog centra bezbjednosti 'Zapad' u kontinuitetu preduzimaju aktivnosti na otkrivanju, rasvjetljavanju i procesuiranju krivičnih djela iz oblasti ekonomskog kriminala, zaštiti građana i njihove imovine od svih oblika protivpravnog postupanja", zaključuju iz UP.