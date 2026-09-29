Kertis Vilki Bizli (77), osuđen za brutalno ubistvo žene 1995. godine, trebalo bi danas da bude pogubljen smrtonosnom injekcijom na Floridi, uprkos žalbama zbog njegovog zdravstvenog stanja.

Izvor: Juan Carlos / Zuma Press / Profimedia

Kertis Vilki Bizli (77), osuđen za ubistvo žene koju je nasmrt pretukao čekićem, trebalo bi danas, 29. septembra, da postane 16. osoba pogubljena ove godine na Floridi, američkoj saveznoj državi u kojoj je izvršeno najviše smrtnih kazni u SAD.

Bizli je osuđen na smrt nakon što je proglašen krivim za ubistvo prvog stepena, pljačku i tešku krađu automobila tokom napada na Kerolin Monfort 1995. godine.

Vrhovni sud Floride prošle nedelje odbacio je žalbe u kojima je navedeno da bi pogubljenje čovjeka njegovih godina, koji pati od kognitivnog propadanja, predstavljalo surovu i neuobičajenu kaznu.

Bizli bi trebalo da primi smrtonosnu injekciju sa kombinacijom tri lijeka u državnom zatvoru, a početak izvršenja kazne zakazan je za 18 časova po lokalnom vremenu.

Ukoliko kazna bude izvršena, postaće sedmi zatvorenik stariji od 70 godina pogubljen na Floridi tokom 2026. godine.

Ovo je jedno od dva pogubljenja zakazana u Sjedinjenim Američkim Državama ove nedelje. U Tenesiju je za srijedu planirano prvo pogubljenje žene u poslednjih 200 godina. Smrtonosnu injekciju trebalo bi da primi Krista Pajk (50), osuđena za ubistvo školske drugarice iz ljubomore, koje je počinila dok su obje bile tinejdžerke.

Ubio ženu, ukrao joj automobil i pobjegao pod lažnim imenom

Prema sudskim dokumentima, Bizli je u avgustu 1995. godine boravio u kući Kerolin Monfort u mjestu Dandi, južno od Orlanda, dok je obavljao poslove pranja pod pritiskom i krečenja obližnjih stanova u vlasništvu njenog zeta.

Nakon što dva dana nije uspijevala da stupi u kontakt sa majkom, ćerka Kerolin Monfort otišla je do njene kuće, gdje je u prostorijiza pranje veša pronašla njeno tijelo, okruženo tragovima krvi.

Istražitelji su utvrdili da je žena zadobila višestruke povrede glave nanijete tupim predmetom, dok je u blizini pronađena krvava glava čekića umotana u peškir.

Policija je započela potragu za Bizlijem nakon što je jedan svjedok prijavio da ga je vidio kako upravlja automobilom za koji se kasnije ispostavilo da pripada ubijenoj ženi.

Istragom je utvrđeno da je osumnjičeni najpre otputovao u Majami, a zatim se preselio u Alabamu, gdje je uhapšen dok je pod lažnim imenom radio za jednu elektroinstalatersku kompaniju.

Bizli je 1998. godine proglašen krivim za ubistvo i osuđen na smrtnu kaznu, prenosi AP.

Njegova poslednja žalba još se nalazi pred Vrhovnim sudom Sjedinjenih Američkih Država.

Florida izvršila više od polovine svih pogubljenja u SAD

Ukoliko Bizlijeva smrtna kazna bude izvršena, to će biti 29. pogubljenje u Sjedinjenim Američkim Državama od početka godine, pri čemu je više od polovine izvršeno upravo na Floridi.

Ova savezna država približava se prošlogodišnjem broju od 19 pogubljenja, što je bio rekord Floride od ponovnog uvođenja smrtne kazne 1976. godine.

U julu su na Floridi čak dva zatvorenika pogubljena istog dana, čime je ova savezna država postala prva u SAD koja je to učinila u gotovo jednoj deceniji.

Do kraja godine zakazana su još dva pogubljenja, ali je republikanski guverner Ron Desantis privremeno zaustavio naredno.

Vilijam Li Tompson (74), osuđen zbog silovanja i smrtonosnog prebijanja žene u jednom motelu na Floridi 1976. godine, trebalo bi da bude pogubljen 13. oktobra.

Međutim, nakon što je ljekar ovog mjeseca utvrdio da Tompson možda boluje od demencije, Desantis je naložio tročlanoj komisiji psihijatara da ga u četvrtak pregleda i procijeni da li je sposoban da bude podvrgnut izvršenju smrtne kazne.

Desantis, kojem mandat ističe u januaru, donosio je slične odluke o privremenom odlaganju pogubljenja 2023. i 2025. godine, ali su obje kazne na kraju izvršene nakon ljekarskih procjena.

Za 20. oktobar zakazano je i pogubljenje Vilijama Rivsa (77), koji je osuđen za ubistvo zamjenika šerifa ispred prodavnice 1986. godine.

Prema podacima Odjeljenja za izvršenje kazni Floride, sva pogubljenja u ovoj saveznoj državi sprovode se smrtonosnom injekcijom koja sadrži tri supstance - sedativ, sredstvo koje izaziva paralizu i lijek koji zaustavlja rad srca.