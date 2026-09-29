Dok iz Kijeva i Pariza stižu opomene da se u Rusiji sprema nova masovna mobilizacija, Moskva planira istorijsko ulaganje u oružane snage od blizu 600 milijardi dolara u naredne tri godine.

Izvor: Mikhail Metzel / Zuma Press / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je u ponedeljak izvršnu uredbu kojom se broj pripadnika oružanih snaga te zemlje povećava za 15.500 ljudi, čime ukupna snaga trupa narasta na 1,55 miliona aktivnih vojnika.

To je objavio Moskou tajms koji podsjeća da je Putin nekoliko puta povećavao broj vojnog osoblja od početka opšte invazije na Ukrajinu u februaru 2022, a sve se dešava nakon što je Rojters imao uvid u planove Rusije da u vojsku uloži 17,1 bilion rubalja (oko 203 milijardi dolara) u 2027, najviše od početka rata u Ukrajini, odnosno čak 50 biliona rubalja (oko 590 milijardi dolara) u naredne tri godine.

U Putinovom dekretu od ponedeljka ne objašnjava se razlog za najnovije povećanje. Ukupni broj pripadnika ruske vojske, računajući aktivni i rezervni sastav, kao i civile, sada iznosi 2.441.630 ljudi.

Prema navodima ruskog opozicionog medija Meduza, tokom ove godine u vojsci je otvoreno 52.500 novih radnih mjesta, od kojih je velika većina namijenjena za aktivne vojnike, a tek manji za civilno pomoćno osoblje.

Ukrajina je optužila Rusiju da se priprema za novu masovnu mobilizaciju trupa nakon prošlonedeljnog okončanja parlamentarnih izbora koji su poslužili kao test za podršku Putinu za nastavak rata u Ukrajini, a takvo upozorenje uputio je i francuski predsjednik Emanuel Makron koji je poručio da je nakon glasanja jasno da će šef Kremlja da mobiliše 300.000 ljudi.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da je Rusija zapravo već započela proces povećanja broja vojnika "na različite načine", ali nije iznio detalje.

Putin je poslednji put naredio "djelimičnu" mobilizaciju rezervista u septembru 2022. godine, a u međuvremenu je odbacivao tvrdnje o novoj mobilizaciji kao "dezinformacije".

Pojedini vojni stručnjaci tvrde da je malo vjerovatno da će Kremlj izdati novu uredbu o regrutovanju vojnika kao 2022. godine zbog činjenice da je "delimična" mobilizacija i dalje na snazi.

Drugi upozoravaju da bi još jedno masovno pozivanje muškaraca sposobnih za vojnu službu naišlo na logističke prepreke i ne bi uspjelo da riješi izazove sa kojima se Rusija suočava na prvoj liniji fronta u Ukrajini.