Najskuplji primjerak ovog modela: Bugatti Veyron za manje od tri minute prodat za 5,44 miliona dolara

Bugatti Veyron je postao najskuplji primjerak ovog modela ikada prodat na javnoj aukciji.

Izvor: YouTube / Gumbal

Za to je bilo potrebno manje od tri minute nadmetanja. Aukcijska kuća RM Sotheby's je na prodaju u Cirihu, održanu 26. septembra, predstavila model Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse iz 2014. godine, koji nosi ime poznato većini ljubitelja brenda Bugatti samo po reputaciji: Jean-Pierre Wimille.

Aukcijski čekić je pao na iznosu od 4.505.000 CHF (oko 4.910.000 USD), što prema trenutnim kursevima iznosi oko 5,44 miliona dolara.

To nije samo odličan rezultat za polovni hiperautomobil; to je i novi rekord za cijelu Veyron seriju na javnim aukcijama.

Prije same prodaje, RM Sotheby's je procijenio vrijednost ovog automobila na iznos između 2,4 miliona CHF (oko 2.616.000 USD) i 2,8 miliona CHF (oko 3.052.000 USD), što je već samo po sebi značajna cifra za Veyron. Ipak, ponuđači su znatno premašili tu gornju granicu, pa je konačna cijena bila čak 61 odsto viša od najviše procijenjene vrijednosti, prenosi Motor1.

Takvo prekoračenje procjene ne dešava se slučajno. Prema podacima kuće RM Sotheby's, ova prodaja predstavlja najvišu cijenu koju je jedan Veyron ikada postigao na javnoj aukciji. Time je nadmašen unikatni model Veyron Grand Sport Sang Bleu, prodat 2024. godine, i to za otprilike 2,35 miliona dolara.

Ova aukcijska kuća već ima iskustva s rekordima vezanim za Bugatti. Takođe su vodili prodaju restauriranog prototipa Veyrona koji je privukao veliku pažnju kolekcionara.

Zašto je ovaj Veyron toliko vrijedan?



Konkretni automobil prešao je samo 3.766 kilometara otkako je 2014. godine izašao iz fabrike, što je izuzetno mala kilometraža za mašinu staru više od jedne decenije.

Mala kilometraža kod Veyrona nije neuobičajena među kolekcionarima koji kupuju vozila radi očuvanja, a ne radi vožnje. Ipak, to svakako utiče na konačnu cijenu. Bugatti je proizveo tačno tri primjerka edicije Grand Sport Vitesse Jean-Pierre Wimille, a upravo ta rijetkost čini suštinu priče o ovom automobilu. Ime odaje počast fabričkom vozaču Bugattija koji je 1937. godine postao prva osoba koja je pobijedila na utrci "24 sata Le Mansa" za upravljačem Bugattija.

Tri automobila predstavljaju veoma malu brojku čak i za Bugattijeve standarde, s obzirom na to da se ukupna proizvodnja modela Veyron, računajući sve varijante, mjerila stotinama primjeraka. Svaki primjerak edicije Wimille sadrži dizajnerske elemente inspirisane trkačkom karijerom vozača po kojem je model dobio ime. To je jedan od razloga zašto kolekcionari ovaj trio smatraju klasom iznad standardnog modela Grand Sport Vitesse.

Šta se krije ispod karoserije Veyrona?

Ispod karoserije se i dalje krije ista tehnologija koja je Veyronu prvobitno i donijela slavu. Motor W16 zapremine 8,0 litara sa četiri turbopunjača razvija 1.183 konjske snage.

To je dovoljno da automobil ubrza od nule do 100 km/h za 2,6 sekundi i postigne deklarisanu maksimalnu brzinu od 409 km/h (254 milje na sat), pišu Nezavisne novine.

Zašto je ova prodaja posebna za Bugatti?

Bugattijeva aukcijska aktivnost u posljednje vrijeme je intenzivna, od jedinstvenih projekata restauracije do prodaje prototipova. Ipak, prodaja serijskog modela Veyron za više od 5,4 miliona dolara predstavlja sasvim drugačiji nivo.

Ovakvi rekordi obično ostaju na snazi sve dok se na prodaji ne pojavi sljedeći izuzetan primjerak povezan s imenom poput Wimillea.

(Mondo)