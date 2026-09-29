Zbog sumnje da je nedavno na Trgu Žabljaka Crnojevića omalovažavo zastavu Crne Gore D.G. će odgovarati pred nadležnim institucijama.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako je saopšteno iz Uprave policije, D.G. je, kako se sumnja, 27. septembra, tokom javnog okupljanja „Dani Žabljaka Crnojevića“ u mjestu Žabljak Crnojevića, vrijeđao državnu zastavu Crne Gore.

,,Osumnjičeni D.G. je, kako se sumnja, na javnom mjestu – trgu na kojem se održavalo ovo okupljanje – vrijeđao državnu zastavu Crne Gore nazivajući je pogrdnim imenom i tražeći da se ukloni, te da se umjesto nje postavi zastava koja je nekada bila u zvaničnoj upotrebi", navodi policija.

Kako dodaju, njegove riječi čuli su okupljeni građani, nakon čega se D.G. udaljio sa mjesta događaja.

Policijski službenici su ga potom identifikovali i pronašli, nakon čega je doveden u službene prostorije. Od njega je uzeta izjava u vezi sa događajem.

Nakon sagledavanja spisa predmeta, nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju ocijenio je da se u radnjama D.G. stiču bitni elementi krivičnog djela "povreda ugleda Crne Gore".

,, Nadležni državni tužilac naložio je da se protiv D.G. podnese krivična prijava", saopšteno je iz Uprave policije.