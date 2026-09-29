Zbog sumnje da je nedavno na Trgu Žabljaka Crnojevića omalovažavo zastavu Crne Gore D.G. će odgovarati pred nadležnim institucijama.
Kako je saopšteno iz Uprave policije, D.G. je, kako se sumnja, 27. septembra, tokom javnog okupljanja „Dani Žabljaka Crnojevića“ u mjestu Žabljak Crnojevića, vrijeđao državnu zastavu Crne Gore.
,,Osumnjičeni D.G. je, kako se sumnja, na javnom mjestu – trgu na kojem se održavalo ovo okupljanje – vrijeđao državnu zastavu Crne Gore nazivajući je pogrdnim imenom i tražeći da se ukloni, te da se umjesto nje postavi zastava koja je nekada bila u zvaničnoj upotrebi", navodi policija.
Kako dodaju, njegove riječi čuli su okupljeni građani, nakon čega se D.G. udaljio sa mjesta događaja.
Policijski službenici su ga potom identifikovali i pronašli, nakon čega je doveden u službene prostorije. Od njega je uzeta izjava u vezi sa događajem.
Nakon sagledavanja spisa predmeta, nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju ocijenio je da se u radnjama D.G. stiču bitni elementi krivičnog djela "povreda ugleda Crne Gore".
,, Nadležni državni tužilac naložio je da se protiv D.G. podnese krivična prijava", saopšteno je iz Uprave policije.