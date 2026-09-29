Monika Beluči danas slavi 62. rođendan. Glumica je govorila o hrani koju voli, nezi kojoj posvjećuje vrijeme i svom odnosu prema starenju.

Izvor: Laurent Vu / Sipa Press / Profimedia

Monika Beluči rođena je 30. septembra 1964. godine. Već decenijama važi za jednu od najljepših glumica, a interesovanje za njen izgled ne jenjava ni kada priča o svojim ulogama. Ipak, kada je pitaju kako se nosi s godinama, njen odgovor nema mnogo veze s potragom za vječnom mladošću.

Glumica je ranije govorila da voli tjesteninu i čokoladu i da nije opsjednuta mršavošću. U intervjuu za Sunday Times Style 2021. godine pomenula je i da joj više prijaju tjestenina, čaša vina i povremeni pilates nego stroge dijete i iscrpljujući treninzi.

Vidi opis Znate li koliko godina puni Monika Beluči? I danas plijeni ljepotom, a ne odriče se tjestenine i čokolade Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Lionel Guericolas / Starface / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Castel Franck/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Pierre Teyssot / AGF / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Laurent Vu / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

To ne znači da ne vodi računa o sebi. U intervjuu za Madame Figaro krajem 2025. godine rekla je da u njenoj njezi nema ničeg revolucionarnog. Pomenula je masaže, kreme koje joj odgovaraju, vježbanje i zdravu ishranu. Govorila je i o tome koliko ženama može biti teško da, uz sve obaveze, odvoje vrijeme za sebe.

Njene navike su se, kao i kod svakoga, mijenjale tokom godina. Beluči danas o nezi govori bez čarobnih rješenja, a o starenju bez potrebe da ga predstavi kao poraz.

"Prije svega, cijenimo to što smo živi. Zar starenje nije i privilegija?", rekla je za Madame Figaro.

U istom intervjuu naglasila je da svako treba da ima slobodu da o svom tijelu odlučuje onako kako želi.

Vidi opis Znate li koliko godina puni Monika Beluči? I danas plijeni ljepotom, a ne odriče se tjestenine i čokolade Italijanska glumica Monika Beluči bila je gošća "FEST-a" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: printscreen/Youtube/won magazine Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Youtube/Screenshot/ Movieclips Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/screenshot/Movieclips Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YouTube/Screenshot/Movie Classic Trailers Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: SOPA Images Limited / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Tom Nicholson / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Iza njenog današnjeg samopouzdanja stoje i drugačija iskustva. Beluči se prisjetila svog prvog izlaska na pistu, kada je imala 18 godina. Tada, kako je ispričala, nije mislila da njeno tijelo odgovara modnim standardima i nije bila sigurna da će moći da učestvuje na reviji. Kasnije je izgradila uspješnu manekensku, a zatim i glumačku karijeru.

Kada je britanski "Vog" pitao za njen pristup starenju, odgovorila je da je važno ostati radoznao i radovati se novim stvarima. To je pokazala i kada je prihvatila prvi nastup na pozorišnoj sceni, iako je priznala da ju je taj korak plašio.

Vidi opis Znate li koliko godina puni Monika Beluči? I danas plijeni ljepotom, a ne odriče se tjestenine i čokolade Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Na svoj 62. rođendan Monika Beluči i dalje privlači pažnju izgledom, ali njene izjave definitivno pokazuju mnogo zanimljivije činjenice od pitanja kako ostaje lijepa. Pokazuju ženu koja je nekada sumnjala da joj je mjesto na pisti, a danas o godinama govori kao o prilici da nastavi da živi, radi i proba nešto novo.

(MONDO)