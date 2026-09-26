Jovana Jeremić otkrila sve detalje svadbe sa Tigrom

Jovana Jeremić otkriva planove za vjenčanje sa Milošem Stojanovićem Tigrom.

Izvor: Instagram/jeremicjovana

Jovana Jeremić otkrila je detalje planiranog vjenčanja sa Milošem Stojanovićem Tigrom. Kako je navela, građansko vjenčanje i proslava trebalo bi da budu održani otprilike u ovo vrijeme naredne godine, dok će crkveno vjenčanje biti održano ranije, na mjestu koje za nju ima posebno značenje.

"Ja ću se udati i reći vječno da Milošu Stojanoviću Tigru u najvećoj svetinji Srpske pravoslavne crkve, po mom mišljenju, to je manastir Ostrog."

Datum crkvenog vjenčanja, međutim, ne želi da otkrije.

"To će se desiti mnogo ranije. Neću otkriti kada, jer to će biti tajna. Iz milion razloga. Prvo, bezbjednosnih razloga."

Otkrila je i da će svadba biti organizovana za ograničen broj ljudi, jer ju je, kako kaže, prethodna godina naučila ko su joj zaista pravi prijatelji.

"Prethodna godina, 2025., me je naučila da ja nemam puno prijatelja. Ali oni koje imam su zaista moji pravi, do groba."

"Posao mi je i dalje na prvom mjestu"

Iako joj privatni život trenutno donosi mnogo razloga za sreću, Jeremić kaže da posao nije stavila u drugi plan. Naprotiv, i dalje želi da bude među najboljima i da se svakog vikenda bori za gledanost.

"Posao je meni uvijek na prvom mjestu, kao i porodica. Ali postoji sada jedna, da kažem, distinkcija. Ja sad radim kao zadovoljna žena. I kao žena koja, kako da ti kažem, više ne mora da grabi u svom poslu, u tom strahu preživljavanja."

Kako je objasnila, iza nje su godine borbe i neizvjesnosti, zbog čega danas na karijeru gleda drugačije.

"Do svoje 30. sam mnogo, mnogo strahovala za to da li ću imati novca, da li ću kupiti stan, da li ću moći dijete da izvedem na pravi put. Mlada sam se udala, mlada sam se razvela. I prosto, imala sam neke druge bitke u sebi. Sad više nemam tih problema."

Istovremeno, kaže da joj je i dalje važno da ostane profesionalno na vrhu.

"Meni je svaki vikend borba do smrti, ako hoćete da budete najbolji, a ne samo da odradite emisiju."

Izvor: Kurir/ MONDO