Grčka bi, u slučaju neposredne i neizbežne prijetnje napadom Turske, mogla da izvede "preventivne udare" kako bi spriječila izbijanje dugotrajnog i iscrpljujućeg rata.

Izvor: ORESTIS PANAGIOTOU / AFP / Profimedia

To navode vojni analitičari i izvori sa kojima je razgovarao grčki portal "Ta Nea".

Riječ je o hipotetičkom operativnom scenariju koji podrazumijeva pristup drugačiji od tradicionalne pasivne odbrane i oslanja se na aktivno odvraćanje, odnosno pokušaj da se protivničke snage onesposobe prije nego što uspiju da izvedu napad. Grčki medij naglašava da je riječ o jednom od mogućih scenarija, a ne o zvanično objavljenom planu za napad na Tursku.

Kada bi Grčka mogla da izvede preventivni udar?

Rasprava je pokrenuta nakon što je načelnik Generalštaba nacionalne odbrane Grčke Dimitrios Hupis u decembru 2025. govorio o mogućnosti izvođenja "preventivnih udara strateškog karaktera na velikoj dubini", u okviru novog pristupa odvraćanju.

Prema analitičarima i vojnim izvorima koje je kontaktirao "Ta Nea", preventivni udar predstavljao bi odbrambenu akciju u situaciji u kojoj je protivnik već pokrenuo nepovratan proces pripreme napada.

Takav plan mogao bi, prema opisanom scenariju, da bude aktiviran ukoliko bi prijetnja bila procijenjena kao "neposredna i neizbježna". Kao primjer se navodi masovno premještanje turskih snaga, snabdijevanje desantnih brodova gorivom i ratnim materijalom, podizanje njihove borbene gotovosti, kao i stavljanje dronova i balističkih raketa Bora i Tajfun u stanje maksimalne pripravnosti.

Obavještajni podaci morali bi, prema ovom scenariju, da pokažu da su turske snage dobile konačna operativna naređenja i da je počelo ukrcavanje marinaca.

Kako bi izgledala prva faza operacije?

U tom slučaju bio bi potreban potpuni koordinisani rad grčkih obavještajnih i vojnih službi, kao i korišćenje podataka savezničkih satelita u realnom vremenu.

"Ta Nea" navodi i veliki rizik takve odluke: ukoliko bi obavještajni podaci bili pogrešni ili nepotpuni, država koja prva izvede napad mogla bi na međunarodnom planu da bude označena kao agresor i izgubi diplomatsku podršku.

U hipotetičkom scenariju operacija bi počela pokušajem "oslepljivanja" protivnika. Sistemi za elektronsko ratovanje grčkih oružanih snaga ometali bi rad radara, telekomunikacija i stanica za navođenje dronova "Bajraktar" i "Anka" duž obale Male Azije.

Izvor: Adem ALTAN / AFP / Profimedia

Koje bi snage Grčka koristila?

Istovremeno bi u akciju stupilo grčko ratno vazduhoplovstvo. Eskadrile lovaca "Rafal" i F-16 "Vajper", prema scenariju koji opisuje grčki portal, bez ulaska u turski vazdušni prostor lansirale bi rakete velikog dometa prema odabranim vojnim ciljevima.

Kao potencijalni ciljevi u tekstu se navode piste važnih aerodroma u Dalamanu, Balikesiru i Čigliju, čijim bi onesposobljavanjem bio otežan rad turskog ratnog vazduhoplovstva.

Istovremeno bi sa istočnih egejskih ostrva grčke baterije vođenih raketa "Spajk NLOS" i "Egzoset" mogle da gađaju turske desantne brodove dok se još nalaze u lukama, među kojima...

Kako bi Grčka odgovorila na protivnapad?

Vojni analitičari ističu da nijedan preventivni udar ne može da uništi sve protivničke snage, zbog čega bi sledeći dio scenarija podrazumijevao odbranu od turskog odgovora.

U toj fazi bila bi aktivirana nova grčka protivraketna i protivdronska infrastruktura. U tekstu se navode radari "SeaFire" na novim grčkim fregatama klase "Kimon", odnosno FDI/Belharra, u koordinaciji sa kopnenim baterijama "Patriot".

Njihov zadatak bio bi presrijetanje raketa i bespilotnih letjelica kojima bi Turska pokušala da odgovori na prvi udar.

Šta bi se dogodilo u prvih 24 sata?

Prema scenariju koji prenosi "Ta Nea", cilj bi bio da se u periodu kraćem od 24 sata spriječi prerastanje sukoba u dugotrajan rat iscrpljivanja.

Autori scenarija pretpostavljaju da bi tursko vazduhoplovstvo bilo značajno ograničeno, mornarica pogođena, a sposobnost izvođenja ofanzivnih operacija ozbiljno umanjena. To su, međutim, pretpostavljeni ishodi scenarija grčkih vojnih analitičara, a ne potvrđene procjene rezultata mogućeg sukoba.

U toj fazi očekivalo bi se uključivanje međunarodne zajednice, prije svega SAD, NATO-a i Evropske unije, sa ciljem postizanja prekida vatre.

"Ta Nea" zaključuje da je ovo samo jedan od mogućih operativnih scenarija kojim se pokušava objasniti koncept aktivnog odvraćanja, odnosno sposobnost da se protivniku uskrati mogućnost izvođenja napada prije nego što on počne.