Crna Gora je u Jerevanu pokazala da se utakmica igra do posljednjeg zvižduka. Kada je djelovalo da će nakon dva preokreta bodovi biti podijeljeni, debitant Aleksa Latković pogodio je u 89. minutu i donio „sokolima“ pobjedu nad Jermenijom – 3:2.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Bio je to meč u kojem je crnogorska reprezentacija dva puta imala prednost, domaćin se dva puta vraćao, ali je posljednju riječ ipak imala ekipa Mirka Vučinića. Nakon pobjede nad Kiprom na startu takmičenja, Crna Gora je tako upisala i drugi trijumf i sa maksimalnih šest bodova dočekuje nastavak Lige nacija.

Od prvog minuta bilo je jasno da „sokoli“ u Jerevan nijesu došli da čekaju priliku. Crnogorski fudbaleri preuzeli su inicijativu i rano počeli da ugrožavaju gol Ognjena Čančarevića. Nikola Krstović je u uvodnim minutima dva puta bio u situaciji da zaprijeti, ali završnica nije bila dovoljno precizna.

Ipak, pritisak je donio rezultat u 20. minutu. Milan Roganović je poslao loptu pred gol, a nakon duela Milutina Osmajića i domaćeg defanzivca Pilojana ona je promijenila pravac i završila iza leđa Čančarevića.

Crna Gora je imala kontrolu i mogla je da ode na dva gola razlike, ali je jermenski golman zaustavio pokušaj Osmajića. Umjesto mirnije završnice prvog dijela, uslijedio je period u kojem je domaćin iskoristio poklon crnogorske odbrane.

U 34. minutu Serobjan je pobjegao pažnji crnogorskih defanzivaca, iskoristio grešku u posljednjoj liniji i savladao Popovića za 1:1.

Odgovor „sokola“ bio je brz i spektakularan. Samo četiri minuta kasnije Krstović je dobio prostor na više od 20 metara od gola, primijetio da je Čančarević izašao sa linije i savršeno plasirao loptu u ugao. Crna Gora je ponovo povela, a Krstović još jednom potvrdio da je jedan od glavnih aduta ovog tima.

Na odmor se otišlo sa prednošću gostiju, a početak drugog dijela ponovo je pripao Crnoj Gori. Osmajić je u 50. minutu imao veliku priliku nakon dodavanja Jankovića, ali nije uspio da je pretvori u pogodak.

Kako je vrijeme odmicalo, tako je Crna Gora počela da gubi kontrolu nad utakmicom. Jermeni su podigli tempo, a posljedica je stigla u 65. minutu.

Spertsijan je napravio odličan prodor kroz sredinu, oslobodio se čuvara i snažnim udarcem sa distance pogodio mrežu za 2:2. Bio je to trenutak nakon kojeg je utakmica dobila potpuno drugačiji tok.

Domaćin je u narednim minutima bio bliži trećem pogotku. Popović je morao ozbiljno da interveniše nakon udarca Bandikjana, dok je Jermenija u 71. minutu ponovo zatresla okvir gola.

Crna Gora je, međutim, preživjela najteže trenutke i dočekala svoju priliku.

Kada je već izgledalo da će susret biti završen podjelom bodova, u 89. minutu uslijedio je potez koji je odlučio utakmicu. Radunović je sa lijeve strane poslao loptu pred gol, a na drugoj stativi se našao Latković.

Debitantu nije zadrhtala noga. Primio je loptu, namjestio se i snažnim udarcem pogodio suprotni ugao za 3:2.

Jermeni su tražili razlog za poništenje gola, pa je uslijedila VAR provjera. Poslije pregleda situacije pogodak je potvrđen, a crnogorska klupa mogla je da počne slavlje.

Latković je tako na reprezentativnom debiju postigao gol vrijedan tri boda, dok je Crna Gora iz Jerevana odnijela mnogo više od pobjede – šest bodova nakon prva dva kola i dodatno samopouzdanje pred nastavak takmičenja.

„Sokoli“ sada okreću novi list. Sljedeći meč igraju 2. oktobra protiv Letonije na gostovanju, dok će četiri dana kasnije u Podgorici ponovo odmjeriti snage sa Jermenijom.