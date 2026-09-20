"Marini se ovo ne bi dopalo, sve radi za kadar": Rale brutalno odgovorio Bokiju 13 zbog prozivki na Anin račun

Nakon što je Boki 13 direktno prozvao Anu Nikolić zbog toga što se nije pojavila na pomenu Marini Tucaković, iako je pjevačica juče otišla na groblje kasnije, oglasio se njen partner Goran Ratković Rale.

Izvor: Instagram printscreen/ananikolicofficial

Na grobu Marine Tucaković juče je osvanula tužna scena. Na petogodišnjicu smrti, bliski ljudi su došli da odaju počast autorki najvećih hitova domaće estrade.

Međutim, ono što je posebno privuklo pažnju medija jeste to što su se od poznatih imena na pomenu, pored njenog supruga Aleksandra Fute Radulovića, pojavili samo Mira Kosovka, Danijel Pavlović i Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13.

"Gde je njena mezimica, Ana Nikolić?"

Upravo je Boki 13 govorio o svom razočaranju, zbog toga što se na pedogodišnjici pomena nije pojavila većina pevača kojima je Marina za života stvorila vanvremenske hitove:

"Došao sam iz Skoplja, a svi ovi ljudi žive tu, na minut od groblja. Kad se daju izjave pred kamerama, svi govore kako im Marina nedostaje, a danas ih nema. To je veliko licemerje i sramota. Gde je Ana Nikolić, koja joj je bila mezimica? Gde su ostali?", poručio je Jovanovski za "Alo!", a potom objasnio da bi Jelena Karleuša došla na Marinino groblje da je u dobrim odnosima sa Futom:

"Prošle godine je poslala cveće", dodao je Boki.

Ana je kasnije sama došla da oda počast Marini:

Oglasio se Rale nakon prozivki

Sada je stigao brutalan odgovor od Gorana Ratkovića Raleta, Aninog partnera. Rale je objasnio širu sliku novonastale situacije:

- Nisam znao da je za obeležavanje godišnjice bitno da dođeš prvi, pozoveš novinare i "napljuješ" sve koji nisu tu. Pitam se gde je nestalo ljudsko dostojanstvo? Mogao je da ode na groblje i u osam ujutru i isproziva Futu da nije došao na pomen Marini, što me ne bi čudilo, obzirom da znam o kakvom mentalnom sklopu se radi. Sve za kadar. Marini se ovakav gest uopšte ne bi dopao, ali to govori o njemu. Sramota je čime se mi bavimo na ovakav dan. Zato ću ovde staviti tačku - jasan je bio Rale za Kurir.

(Kurir / MONDO)