Ljuba Aličić otvoreno kritikuje estradu i ističe da pjevanje više nije prioritet, već izgled i šou.

Izvor: Nemanja Nikolić

Ljuba Aličić (70) bio je jedan od domaćina dobrog provoda na čuvenom Šabačkom vašaru. U svom rodnom gradu danas je vlasnik kafane, u kojoj je ugostio i ekipu novinara, a nije propustio priliku da, u prepoznatljivom maniru, otvoreno progovori o današnjoj estradi, mlađim kolegama, ali i najvećim ženskim zvijezdama.

Ljuba je za Kurir istakao da Šabac kod njega ima posebno mjesto, ne samo zato što je grad iz kog potiču brojni veliki pjevači i muzičari već i zbog činjenice da je upravo tu napravio svoje prve muzičke korake.

Vidi opis "Nije bitno da znaju da pjevaju, bitno da su gole": Ljuba opleo po estradi, nije poštedio ni Cecu, Priju, JK Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Nemanja Nikolić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Nemanja Nikolić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Nemanja Nikolić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Nemanja Nikolić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Nemanja Nikolić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Nemanja Nikolić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Nemanja Nikolić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Nemanja Nikolić Br. slika: 8 8 / 8

Počeo da pjeva u kafani sa 13

" Ovo je prva kafana u kojoj sam počeo da pjevam. Imao sam 13 godina. To je ta kafana i time se ponosim. Meni je bila neka odskočna daska i uvijek zahvaljujem ljudima koji su me tada prihvatili " ispričao je Aličić.

Pjevač se potom osvrnuo na mlađe generacije i današnju muzičku scenu, a kao i uvijek, nije birao riječi.

"Ja ti moram reći da u Srbiji mogu da nabrojim pjevače na prste. Nažalost, estrada nije više kao što je bila. Pusti "tupa, tupa, tupa" i ništa se ne zna, ni šta se pjeva, ni šta se svira. To ne vrijedi " rekao je Ljuba.

"Danas niko ne zna da pijeva!"

Posebno mu smeta, kako kaže, što se danas mnogo više pažnje obraća na izgled i šou nego na samo pjevanje.

"Gdje danas niko ne zna da pjeva, čovječe! Kako nije bitno da se zna da se pjeva? A šta je bitno? Da se skidaju gole? Da se vrti, vrti, vrti i to narod kao voli? Pa šta volite, ljudi, šta vam je? Dajte malo, cijenite kvalitet " poručio je pjevač.

Na pitanje da li bi prihvatio mjesto u žiriju nekog velikog muzičkog takmičenja, Aličić je priznao da je poziva bilo, ali da smatra da ga možda upravo zbog njegove iskrenosti ne žele u toj ulozi.

"Oni ne smiju mene da stave, zato što ja neću nikoga da hvalim ako ne treba da se hvali. Mene niko ne bi mogao da natjera. Jesu me neki zvali, neću da otkrivam, ali šta ću ja da pričam kad svi znaju ko zna da pjeva, a ko ne zna" rekao je.

Vidi opis "Nije bitno da znaju da pjevaju, bitno da su gole": Ljuba opleo po estradi, nije poštedio ni Cecu, Priju, JK Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 8 / 8

"Karleušu obožavam"

Kada je reč o velikim zvijezdama, Ljuba nije štedeo komplimente za Jelenu Karleušu, za koju kaže da mu je posebno simpatična upravo zbog toga što nema dlake na jeziku.

"Ja nju stvarno obožavam i cijenim. Zna da je velika zvijezda i svakome kaže u lice. Volim je što kaže u lice, kao i ja. Može neko da me voli, može neko da me ne voli, ali to je tako", istakao je Aličić.

"Desingerica nije zvijezda"

Osvrnuo se i na Desingericu, koji je poslednjih godina izazvao veliku pažnju javnosti svojim nastupima.

" Po meni nije zvijezda. Svaka čast njemu, ja njega poštujem, ali ja tako ne vrednujem to. On je više šoumen. Cijenim to što radi, narod je navikao da voli i neka voli i dalje " rekao je Ljuba.

Za Aleksandru Prijović nije imao dilemu

- Aleksandra Prijović je velika zvijezda. Šta ima neko da voli ili ne voli, kada je ona to dokazala " bio je jasan pjevač.

"Ceca ima sve"

Posebno emotivno govorio je o Ceci Ražnatović, s kojom je godinama u prijateljskim odnosima.

"Ceca je prvo moja prijateljica, drugarica. Ona tako zna da pjeva... Ja volim srčane pjevače i volim kvalitet, a to je ona. Ima lijepu boju glasa, srčano pjeva, ima emociju, harizmu, svega ima.Ubija, vjerujte mi" rekao je Aličić.

Ljuba je na kraju još jednom izdvojio Cecu, Aleksandru Prijović i Jelenu Karleušu kao pjevačice koje izuzetno cijeni, naglašavajući da kod njih, osim uspjeha i popularnosti, prepoznaje i jasnu svijest o tome šta žele od svoje karijere.

Govoreći o Šabačkom vašaru, Aličić nije krio zadovoljstvo zbog atmosfere.

"Znate kako je u Šapcu, kraj Save - sve je veselo, sve je super. Ovde je stvarno lijep provod " poručio je Ljuba.

Pogledajte i kako izgleda Ljubina kuća:

Vidi opis "Nije bitno da znaju da pjevaju, bitno da su gole": Ljuba opleo po estradi, nije poštedio ni Cecu, Priju, JK Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Emisija Premijera Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/Emisija Premijera Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YouTube/Emisija Premijera Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube/Emisija Premijera Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube/Emisija Premijera Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/Emisija Premijera Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/Emisija Premijera Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/Emisija Premijera Br. slika: 8 8 / 8

(Kurir / MONDO)