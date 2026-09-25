Tom Kruz je gotovo neprepoznatljiv u ulozi Digera Rokvela, najmoćnijeg čoveka na svijetu, koji kreće u očajničku misiju da dokaže da je upravo on spasitelj čovječanstva.

Izvor: Youtube/Warner Bros/Printscreen

Tom Kruz je u novom filmu "Digger" gotovo neprepoznatljiv. Umesto izgleda akcionog junaka na koji je publika navikla, glumac se pojavljuje sa proređenom sijedom kosom, stomakom i naglaskom koji dodatno mijenja utisak o njemu.

Kruz igra Digera Rokvela, ekscentričnog naftnog milijardera koji pokušava da ubijedi svijet da je njegov spasitelj, iako je upravo on pokrenuo katastrofu koja mu prijeti.

Malo ko bi prepoznao slavnog glumca u najnovijoj ulozi, pogledajte:

Vidi opis Nova uloga holivudske zvijezde izazvala pometnju, a film još nije izašao: Ovakvog Toma Kruza još nismo vidjeli Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Warner Bros/Printscreen Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Youtube/Warner Bros/Printscreen Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Youtube/Warner Bros/Printscreen Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Youtube/Warner Bros/Printscreen Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Youtube/Warner Bros/Printscreen Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Youtube/Warner Bros/Printscreen Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Youtube/Warner Bros/Printscreen Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Youtube/Warner Bros/Printscreen Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Youtube/Warner Bros/Printscreen Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Youtube/Warner Bros/Printscreen Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Youtube/Warner Bros/Printscreen Br. slika: 11 11 / 11

6 sati samo za šminku

Za takvu transformaciju nije bilo dovoljno samo da promijeni frizuru i odjeću. Kruz je nosio protetiku i kostim koji mu je menjao građu tijela, a šminkanje je u početku trajalo čak šest sati. Gostujući u podkastu "New Heights", ispričao je da je sa ekipom počeo da mjeri vrijeme potrebno za svaki dio pripreme. Postupak su vježbali i postepeno skratili na manje od sat vremena.

Iza filma stoji Alehandro Gonzales Injaritu, reditelj "Povratnika" i "Birdman". "Digger" je zamišljen kao satirična crna komedija o moći, katastrofi i čoveku koji čak i sopstveni promašaj pokušava da predstavi kao priliku da bude heroj. Injaritu je rekao da je ideju za glavnog junaka nosio u sebi oko deset godina, dok je sa Kruzom o projektu razgovarao godinama prije početka snimanja.

Pogledajte trejler:

Digger trejler film Izvor: Youtube / Warner Bros.

Reditelj mu čitao scenario naglas danima

Kruz kaže da je još od Injarituovog filma "Pasji život" želio da radi sa njim. Kada su konačno počeli pripreme za "Digger", reditelj mu je nekoliko dana čitao scenario naglas. Glumcu je, kako je objasnio, bilo važno da čuje priču onako kako je Injaritu zamišlja, prije nego što odluči šta sam može da unese u lik.

"Kada vidite ‘Digger’, videćete koliko je detalja, veštine i slojeva uloženo u ovaj film. On nikada nije snimio nešto ovakvo, a nisam ni ja", rekao je Kruz. Dodao je da ga je projekat odveo na teren koji mu je bio nov, uprkos decenijama iskustva i fizički zahtjevnim ulogama po kojima je poznat.

Na predstavljanju filma, Kruz je izjavio i da mu je trebalo "40 godina da obuje čizme Digera Rokvela". Injaritu je njegovu glumačku i fizičku transformaciju opisao kao zadivljujuću, ističući da je za ovu ulogu bila potrebna drugačija vrsta hrabrosti od one koju publika obično povezuje sa Kruzovim opasnim filmskim scenama.

Pogledajte kako je izgledala premijera u Londonu:

Kruzu u glumačkoj ekipi društvo prave Sandra Hiler, Džon Gudman, Riz Ahmed, Džesi Plemons i Majkl Stulbarg.

Za Kruza je ovo jedna od retkih uloga posljednjih godina u kojoj ne igra već poznatog junaka iz filmskog serijala. Zato "Digger" privlači pažnju i prije premijere: publika će ga gledati u potpuno novom liku, u filmu koji obećava podjednako neobičnu priču.