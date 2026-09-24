Na žurci samo najbliži prijatelji, a pjevačica bez brusa: Nataša Bekvalac slavi rođendan, evo koliko godina puni

Pjevačica Nataša Bekvalac večeras organizuje proslavu rođendana

Izvor: Instagram/milojevic__ivana

Pop pjevačica Nataša Bekvalac danas ima specijalan razlog za slavlje.

Ona sjutra slavi rođendan, a večeras je organizovala žurku i doček bitnog datuma u njenom životu, samo za odabrane. Ovoga puta je Nataša organizovala proslavu svog 46. rođendana bez velike pompe, ali u krugu svojih najbližih prijatelja i saradnika, kao i porodice.

Kako je i sama pjevačica Ivana Milojević, koja će ih ujedno i uveseljavati na proslavi, objavila, slavlje je uveliko u toku, a fotografije su završile na društvenoj mreži Instagram.

Inače, Nataša sjutra puni 46 godina.

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Ovih dana u domaćim medijima jedna od glavnih vijesti je ljubavni život Nataše Bekvalac, koja već nekoliko mjeseci uživa u emotivnoj vezi sa izvjesnim S. R.

Komšije novog dečka su odmah potvrdile da znaju o kome je riječ, ali i da poznata pjevačica redovno posjećuje njihov kraj.

Evo kako izgleda Natašin novi izabranik:





"Poznajem tog momka, on živi tu kod nas u kompleksu. Viđam ga često kad trči tu po kraju. Bio je u društvu Nataše nekoliko puta, sjedjeli su zajedno u kafiću prije nekog vremena. Ponašali su se krajnje normalno, sjedjeli su, pričali i smijali se, ali poljubac nisam video. Djelovali su kao bliski prijatelji, super su se slagali. Inače, ja sam i ranije viđao Natašu ovde po kraju, tako da mi to nije djelovalo ništa čudno. Lijep su par, nek im je sa srećom",rekao je komšija za Kurir.

(Blic, MONDO)