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Na žurci samo najbliži prijatelji, a pjevačica bez brusa: Nataša Bekvalac slavi rođendan, evo koliko godina puni

Na žurci samo najbliži prijatelji, a pjevačica bez brusa: Nataša Bekvalac slavi rođendan, evo koliko godina puni

Autor Dragana Tomašević
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Pjevačica Nataša Bekvalac večeras organizuje proslavu rođendana

Na žurci samo najbliži prijatelji, a pjevačica bez brusa: Nataša Bekvalac slavi rođendan, evo koliko Izvor: Instagram/milojevic__ivana

Pop pjevačica Nataša Bekvalac danas ima specijalan razlog za slavlje.

Ona sjutra slavi rođendan, a večeras je organizovala žurku i doček bitnog datuma u njenom životu, samo za odabrane. Ovoga puta je Nataša organizovala proslavu svog 46. rođendana bez velike pompe, ali u krugu svojih najbližih prijatelja i saradnika, kao i porodice.

Kako je i sama pjevačica Ivana Milojević, koja će ih ujedno i uveseljavati na proslavi, objavila, slavlje je uveliko u toku, a fotografije su završile na društvenoj mreži Instagram.

Inače, Nataša sjutra puni 46 godina.

Pogledajte:

 "Prespavala je kod njega"

Ovih dana u domaćim medijima jedna od glavnih vijesti je ljubavni život Nataše Bekvalac, koja već nekoliko mjeseci uživa u emotivnoj vezi sa izvjesnim S. R.

Komšije novog dečka su odmah potvrdile da znaju o kome je riječ, ali i da poznata pjevačica redovno posjećuje njihov kraj.

Evo kako izgleda Natašin novi izabranik:


"Poznajem tog momka, on živi tu kod nas u kompleksu. Viđam ga često kad trči tu po kraju. Bio je u društvu Nataše nekoliko puta, sjedjeli su zajedno u kafiću prije nekog vremena. Ponašali su se krajnje normalno, sjedjeli su, pričali i smijali se, ali poljubac nisam video. Djelovali su kao bliski prijatelji, super su se slagali. Inače, ja sam i ranije viđao Natašu ovde po kraju, tako da mi to nije djelovalo ništa čudno. Lijep su par, nek im je sa srećom",rekao je komšija za Kurir.

(Blic, MONDO)

Tagovi

Nataša Bekvalac rođendan

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