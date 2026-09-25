Na proslavi rođendana Nataše Bekvalac, najveselija je bila njena ćerka Hana Ikodinović.

Izvor: Instagram printscreen

Pjevačica Nataša Bekvalac danas puni 46 godina, a rođendan je sinoć dočekala u krugu najmilijih. Tim povodom napravila je nezaboravnu žurku, a provod je bio fenomenalan i zvanice su cijele noći bile na nogama.

Vidi opis Zavirite na proslavu Nataše Bekvalac: Latila se mikrofona, pa u ponoć nasmijala sve prisutne (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

U jednom trenutku se pjevačica latila mikrofona i zapjevala svoju baladu "Ponovo" što je bio jedan od najemotivnijih trenutaka večeri, a kada se približila ponoć oni su izveli neobičan ritual. Naime, pjevač je na mikrofon počeo da odbrojava, a kada je došao do nule Nataša je rekla "Srećna nova godina", što je sve nasmijalo.

"Osjećam strahove"

Nataša Bekvalac je nedavno govorila kako se sa godinama suočava sa sve većim strahovima.

"Nisam baš zamišljala da ću kako godine prolaze sve češće osjećati strahove.. Svaki put kada pređem granicu poznatog, u stvari samo kad to poželim i pomislim na to zaledim se od straha. Strah od nepoznatog je toliko jak, da me nekad uvjerava da ostanem u udobnosti svoje trenutne situacije samo zato sto je poznata. Da li i vi ponekad osjetite da prosto dođe trenutak kad morate birati između života koji poznajete i onog koji želite? Navijam da svaka od nas izabere bas onaj koji je najviše plaši", napisala je ona i dobila mnoštvo komentara podrške, ali i iskustva žena koje kroz isto prolaze.