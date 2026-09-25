Vlasnik ustanove u kojoj je preminuo sin Sindi Kraford hapšen zbog droge: Šok otkriće nakon tragedije

Pojavile su se nove informacije o osnivaču i vlasniku ustanove za odvikavanje od zavisnosti, Dr Rezi Nabaviju, gdje je preminuo sin Sindi Kraford.

Izvor: linkedln / screenshot

Ustanova za rehabliaciju u Los Anđelesu, gdje je 20. septembra preminuo sin čuvenog supermodela i manekenke Sindi Kraford i biznismena Randea Gerbera, Presli Gerber, jedan je od centralnih djelova istrage.

Kako se sumnja da je uzrok smrti predoziranje, pitanje je kako je tako nešto moglo da se dogodi u centru tog tipa.

Osnivaču i vlasniku ustanove za odvikavanje od zavisnosti u kojoj je Presli Gerber preminuo, Dr Rezi Nabaviju, svojevremeno je bila odbijena dozvola za rad u oblasti psihologije zbog kriminalne prošlosti povezane sa drogom i maloljetnom osobom.

Izvor: linkedln / screenshot

Kontroverzni psiholog bio sa maloljetnicom i prodavao drogu

Nabavi, koji sada ima 50 godina, u februaru 2002, dvije godine prije nego što je stekao doktorat iz kliničke psihologije na Kalifornijskoj školi za profesionalnu psihologiju, uhapšen je nakon što su ga policajci iz Ouklanda zatekli kako spava u automobilu, na lokaciji poznatoj po "učestalim aktivnostima vezanim za narkotike i prostituciju”.

Tada se nalazio se u društvu petnaestogodišnje djevojke, dok je on u tom trenutku imao 25 godina. Prema zvaničnim dokumentima, ona je policajcima rekla da ga ne poznaje dobro i da je bila pod uticajem metamfetamina.

Izvor: Instagram/presleygerber

Nakon pretresa Nabavijevog vozila, policajci su izjavili da su pronašli metamfetamin, marihuanu, lovački nož, pištolj i municiju.

U maju 2002. godine, Nabavi se nije protivio optužbi za prekršaj posjedovanja zabranjene supstance, pa mu je izrečena uslovna kazna u trajanju od 36 mjeseci.

Kasnije tog mjeseca, ponovo je uhapšen zbog posjedovanja narkotika i pribora za njihovu upotrebu, nakon što je uhvaćen kako prodje metamfetamin policijskom doušniku. Prilikom pretresa, policajci su kod njega pronašli metamfetamin i staklenu lulu za konzumiranje marihuane.

Ljudi bliski Presliju Gerberu ogročeni su zašto je sin Sindi Kraford i Rendija Gerbera uopšte primljen u ustanovu, jer je navodno te večeri bio pod dejstvom opijata odnosno alkohola. Sugerišu da je trebalo da bude upućen u centar za detoksikaciju gdje kontrolišu pacijente na svakih 15 minuta.

Osim toga, smatraju da Presli nije imao adekvatnu pomoć u centru u Santa Moniki. Da je smešten u odgovarajuću ustanovu, imao je veće šanse da preživi.

Izvor: Instagram/presleygerber

Istražuje se da li je Presli Gerber uneo drogu u centar, ili je do narkotika došao nakon prijema. Problematično je i pitanje da li su ga detaljnije pregledali i pretresli kada se obratio za pomoć i ako nisu to uradili, zbog čega je napravljen takav propust.

Nabavi koji je na čelu te ustanove, u junu 2002. godine nije negirao nove optužbe za posjedovanje nedozvoljene supstance i ponovo je osuđen na uslovnu kaznu od 36 mjeseci.

U septembru 2004. godine podnio je zahtev Kalifornijskom odboru za psihologiju za registraciju u svojstvu psihologa. Prema zvaničnim dokumentima, zahtev je odbijen kasnije tog meseca zbog osude za krivično delo, osude za delo koje je u značajnoj vezi sa kvalifikacijama i praksom psihologa, upotrebe nedozvoljene supstance i neprofesionalnog ponašanja.

U januaru 2006. godine konačno je uspio da se registruje kao psihološki asistent. Međutim, već sledećeg mjeseca ta registracija je opozvana, ali je izvršenje te odluke odloženo što znači da opoziv ne bi stupio na snagu da se Nabavi pridržavao određenih kriterijuma uslovnog statusa tokom perioda od pet godina, prema odluci Odbora za psihologiju Kalifornije.

Ti uslovi, prema zvaničnim dokumentima, podrazumijevali su podvrgavanje psihološkoj procjeni, obavještavanje poslodavca o uslovnom statusu, nedeljni nadzor od strane psihologa sa licencom države Kalifornije, uključivanje u program oporavka od zavisnosti od droga i alkohola, obavezu nastavka liječenja, kao i podvrgavanje nasumičnim testovima na drogu i alkohol.

Izvor: Instagram/presleygerber

Nakon još jednog odbijanja zahteva u maju 2005. godine, Nabavi je u decembru 2006. godine konačno uspeo da se registruje kao psiholog, 30. jun 2028. godine jeste datum isteka njegove licence.

Ustanova Resolutions Living u Santa Moniki nije imala niti je morala da ima zvaničnu državnu licencu za liječenje zavisnosti. Ovaj centar je funkcionisao kao takozvana "sober living home". Prema zakonima države Kalifornije, za ovakav tip objekata nije potrebna operativna licenca Odjeljenja za zdravstvenu zaštitu kakvu moraju da posjeduju klasične bolnice, klinike za detoksikaciju ili zvanični rezidencijalni centri za liječenje bolesti zavisnosti. Ovi detalji još više pojačavaju dilemu da li je Presli uopšte potražio pomoć na pravom mestu.

Reza Nabavi je potom radio kao direktor porodičnih usluga u centru za rehabilitaciju "Promises Malibu” koji je u međuvremenu zatvoren, a bio je popularan među slavnim ličnostima, i primao je pacijente od juna 2006. do maja 2011. godine.

Dvije godine kasnije, u Santa Moniki u Kaliforniji, otvorio je ustanovu za podršku oporavku pod nazivom "Resolutions Living” gdje je u nedelju preminuo dvadesetsedmogodišnji sin Sindi Kraford i Rendija Gerbera.

Kontroverzni psiholog je osnivač i vlasnik ustanove RL, kao i osnivač i izvršni direktor kompanije "Resolutions Therapeutic Services" koja pruža usluge ambulantnog kliničkog liječenja, programe djelimične hospitalizacije, intenzivnog ambulantnog liječenja i standardnog ambulantnog liječenja.

Na sajtu ustanove izmijenjen je veći dio sadržaja i uklonjena cijela stranica posvećena osoblju, nakon Preslijeve smrti.

Na toj stranici pisalo je ranije da se pojedinci koji nemaju dovoljno dug period apstinencije da bi bili upućeni na njihove ambulantne programe šalju na druga mjesta radi "medicinskog nadzora".

(Blicžena/MONDO)