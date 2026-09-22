Završena obdukcija sina Sindi Kraford nakon iznenadne smrti sa 27: Preminuo tokom rehabilitacije, ovo su detalji

Presli Gerber, sin supermodela Sindi Kraford, preminuo je 20. septembra u 27. godini, a istraga o njegovoj smrti je i dalje u toku.

Izvor: Billy Bennight / Zuma Press / Profimedia

Autopsija Preslija Gerbera obavljena je nakon njegove smrti 20. septembra, potvrđuju medicinski dokumenti. Izvještaj mrtvozornika okruga Los Anđeles pokazuje da je obavljena autopsija nad sinom Sindi Kraford. Zvaničan uzrok smrti u izvještaju, zaključno sa 21. septembrom, još nije utvrđen, prenosi People.

Prema evidenciji policije Santa Monike, ujutru 20. septembra prijavljen je slučaj predoziranja u ustanovi na području Santa Monike. U pozivu za intervenciju navedeno je i da je došlo do srčanog zastoja.

Prethodni izvještaj mrtvozornika okruga Los Anđeles pokazao je da je Presli, sin supermodela Sindi Kraford i biznismena Rendea Gerbera, preminuo dok se nalazio u ustanovi za rehabilitaciju. U izjavi za magazin People, mrtvozornik okruga Los Anđeles naveo je da je istraga o Preslijevoj smrti u toku.

"Istraga je i dalje u toku i dostupno je malo informacija. Smrt je proglašena u 9.45 časova 20. septembra 2026. godine od strane medicinskih ekipa koje su izašle na teren. Policijska uprava Santa Monike vodi istragu", navodi se u saopštenju.

Otvoreno pričao o svom mentalnom zdavlju

Presli, koji je bio i stariji brat manekenke Kaije Gerber, poslednjih godina otvoreno je govorio o svom mentalnom zdravlju.

"Pošto sam se borio sa mentalnim zdravljem, depresijom i nekim drugim stvarima koje dolaze sa tim, mislim da, bilo da pomognem jednoj osobi ili stotini ljudi da izađu iz mjesta u kojem sam se ja nekada nalazio, to je sve što treba da uradim", rekao je 2023. godine u podkastu "Studio 22".

"Mentalno zdravlje je problem. To je tako veliki dio mog života. To je posao koji traje 24 sata, sedam dana u nedelji i toliko toga je povezano s tim", nastavio je Presli. "To je ono što zaista želim da radim: da pomažem ljudima, bilo da ste depresivni ili se borite sa nečim što negativno utiče na vaše tijelo. Mislim, to može biti bilo šta i nema osuđivanja."

Dodao je:

"Vidio sam mnogo toga i naučio mnogo stvari. Nadam se da mogu da kažem da sam napravio greške umjesto nekih drugih ljudi, tako da oni ne moraju da prave iste greške koje sam ja napravio."

Govorio o gubitku

U objavi na Instagramu iz decembra 2025. godine, koju je u međuvremenu obrisao, Presli je takođe govorio o gubitku sa kojim se nedavno suočio, i o tome kako je on uticao na njegov život.

"Osjećam da je iskrenost najbolja politika...", rekao je Presli. Potom je otkrio da je u tom trenutku uzimao nekoliko ljekova sa depresivnim dejstvom, među kojima su bili buprenorfin, ksanaks i valijum, kako bi liječio "napade panike" usljed problema sa mentalnim zdravljem.

"Stvari koje me plaše su upravo one koje treba da uzimam"

Otvoreno je govorio i o tome da je posjetio nekoliko ljekara, ali da nije bio siguran u to kojim putem treba da nastavi liječenje.

"Ljekari govore mnogo različitih stvari, tako da je pomalo zastrašujuće, ali nadam se da ćemo, između mog istraživanja, njihovog istraživanja... i Boga, uspjeti da shvatimo šta se dešava", rekao je.

"Stvari koje me plaše su upravo one koje treba da uzimam... Ako ih ne uzimate, dešava se nešto loše. A postoji čitav spektar toga koliko odvikavanje od određenih ljekova može biti intenzivno."

Često govorio o svojoj borbi sa usamljenošću

U to vrijeme rekao je da pokušava da se usredsrijedi i na druge stvari, poput vježbanja, izbjegavanja alkohola i udaljavanja od ljudi koji na njega loše utiču. Na kraju je istakao da se nada da bi njegov vidio mogao da pomogne drugima.

"Prvo, da biste znali da niste sami, jer se ja tako osjećam većinu vremena i imam osjećaj da, ako sve ovo kažem, mnogi ljudi će bar znati da postoji još neko ko prolazi kroz isto", rekao je. "A drugo, nadam se da ću ovde pronaći neke ljude koji su spremni da pomognu ili poznaju nekoga ko može da pomogne."

(Kurir / MONDO)