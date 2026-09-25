Uprava carina zaustavila je još jednu pošiljku zamrznutog goveđeg mesa namijenjenu firmi sa Kosova.

Izvor: Uprava carina

Uprava carina saopštila je da je u Luci Bar zaustavila još jednu pošiljku zamrznutog goveđeg mesa namijenjenu firmi sa Kosova, Apetit SHPK, nakon što je kontrolom utvrđeno da je riječ o mesu kojem je istekao rok upotrebe.

“Naime, službenici Uprave carina su 24. septembra 2026. godine izvršili kontrolu kontejnera sa zamrznutim goveđim mesom, koji je sadržao ukupno 1.321 paket, bruto mase 24.650 kg, pri čemu je utvrđeno da je rok upotrebe mesa istekao 14.05.2026. godine. O utvrđenom stanju bez odlaganja su obaviješteni veterinarski inspektor i Uprava policije, koji su uključeni u dalje postupanje u okviru svojih nadležnosti”, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave carina podsjećaju da su, u prethodnom slučaju prekinuli tranzitni postupak za tri kontejnera sa goveđim mesom, ukupne bruto mase 77.841,03 kg, nakon što je utvrđeno da su originalne deklaracije sa isteklim rokom upotrebe bile uklonjene, a potom zamijenjene deklaracijama sa drugačije označenim rokom upotrebe. Meso iz navedena tri kontejnera biće uništeno nakon sprovođenja ostalih zakonskih formalnosti.

“Putem komunikacije sa susjednim carinskim administracijama ustanovljeno je da su nepravilnosti u vezi sa ovom firmom utvrđene i u Luci Drač, o čemu su prikupljene informacije razmijenjene sa nadležnim carinskim administracijama. O navedenim događajima obaviještena je i Svjetska carinska organizacija, kako bi i druge carinske administracije bile upoznate sa ovakvim načinom pokušaja distribucije mesa”, dodaje se.

Uprava carina je, zaključuju, u dva navedena slučaja zaustavila tranzit goveđeg mesa ukupne bruto mase 102.491,03 kg, odnosno gotovo 103 tone.