Ovo je poslednja objava sina Sindi Kraford pred smrt: Nasmijan i bos, niko nije mogao da pretpostavi šta slijedi

Vijest o smrti Preslija Gerbera, sina čuvene manekenke Sindi Kraford i biznismena Randea Gerbera, potresla je javnost.

Izvor: Instagram printscreen

Mladi maneken i sin Sindi Kraford, Presli Gerber preminuo je 20. septembra u 27. godini, a vijest o njegovoj smrti potvrđena je nakon što su to objavili članovi njegove porodice. Prema podacima mrtvozornika okruga Los Anđeles, Presli je preminuo u rehabilitacionoj ustanovi.

Uzrok smrti za sada nije objavljen.

Poslednja objava

Posebnu pažnju sada privlači njegova poslednja objava na Instagramu. Presli je 6. avgusta objavio fotografije na kojima pozira u dvorištu, obučen u crnu majicu i crne pantalone, dok je na fotografijama bos.

Na pojedinim fotografijama djeluje nasmijano i opušteno, a tada niko nije mogao da pretpostavi da će to biti njegov poslednji zapis na društvenim mrežama.

Šok i nevjerica

Nakon što je objavljena vijest o njegovoj smrti, poslednja fotografija ponovo je privukla ogromnu pažnju. Ispod nje počeli su da se nižu komentari ljudi koji su ostali šokirani viješću da je mladić preminuo sa samo 27 godina.

Mnogi ostavljaju poruke saučešća porodici, dok drugi pišu da ne mogu da vjeruju da je Presli otišao tako mlad. U komentarima se mogu vidjeti poruke tuge, nevjerice i oproštaja, uz želje da počiva u miru.

Posebnu pažnju privukao je i komentar Paris Hilton, koja je nakon objave vijesti o njegovoj smrti na njegovoj poslednjoj Instagram objavi ostavila poruku "Volim te, brate", uz emotikone srca.