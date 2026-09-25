Vrhovni sud produžio je zatvorsku kaznu Nikiti Karandašovu za još tri mjeseca zbog izvršenog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vijeće Vrhovnog suda produžilo je pritvor za još tri mjeseca Nikiti Karandašovu, osumnjičenoim za izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela, odnosno do 1. jabuara sljedeće godine, prenosi "Cdm".

“Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore, odlučujući o predlogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 21. septembra ove godine produženje pritvora protiv okrivljenog Nikite Karandašova, produžilo je pritvor za još tri mjeseca, tako da po ovom rješenju može trajati najduže do 1. januara 2027. godine”, saopšteno je iz tog suda.

Kako su dodali, prema naredbi o sprovođenju istrage Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, N. K. se sumnjiči da je tokom 2026. godine, u iznajmljenom stanu u naselju Šušanj u Baru, radi dalje prodaje neovlašćeno držao marihuanu.

“Takođe se sumnjiči da je 27. juna 2026. godine pružio pomoć N. K. i D. D., osumnjičenima da su pet dana ranije u Beogradu izvršili teško ubistvo D. V. Kako se navodi u naredbi, okrivljeni je prethodno iznajmio stan u Podgorici, a zatim ih vozilom prevezao do tog stana, kako ne bi bili otkriveni i uhapšeni”, kazali su iz Vrhovnog suda.

Vrhovni sud je ocijenio da postoji opasnost od bjekstva okrivljenog ukoliko bi se našao na slobodi. Prilikom takve ocjene, Sud je imao u vidu težinu krivičnih djela za koja je osnovano sumnjiv i visinu zakonom propisanih kazni, kao i činjenice da je državljanin Ruske Federacije, da je neoženjen, nema djece niti stalno zaposlenje u Crnoj Gori, zbog čega nema čvrste porodične i ekonomske veze sa Crnom Gorom.

“Uz navedeno, Sud je posebno cijenio i okolnost da se N. K., kojem je okrivljeni, prema osnovanoj sumnji, pružio pomoć nakon izvršenja teškog ubistva, i dalje nalazi u bjekstvu. Prema ocjeni Vrhovnog suda, ta okolnost ukazuje na mogućnost okrivljenog da uspostavi i koristi kontakte i logističke mogućnosti koje bi mu mogle pomoći u bjekstvu i skrivanju”, navode.

Iz Vrhovnog suda podsjećaju da je pritvor N. K. prvobitno određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici od 3. jula 2026. godine, a potom produžen rješenjem vijeća tog suda od 28. jula 2026. godine.