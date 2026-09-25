Unuka zvezde "Boljeg života" satarom ubila dvoje ljudi: Jeziv zločin paralisao Beograd, u stanu bila i beba

Na današnji dan navršava se 28 godina od kada nas je napustio čuveni srpski glumac Mihajlo Viktorović, a njegovo porodično ime uprljano je bilo stravičnim zločinom.

Izvor: printscreen/youtube/ EX YU ARHIV

Mihajlo Mika Viktorović (1929-1998) bio je jedan od onih velikih, nenametljivih doajena jugoslovenskog i srpskog glumišta, i spadao je u glumce koji nisu morali da igraju isključivo glavne role da bi obeležili jedno vreme. Njegove sporedne uloge bile su toliko upečatljive, precizno odigrane i tople da je uspevao da oboji svaku scenu u kojoj se pojavi.

Izvor: YouTube/screenshot

Bio je deo čuvene "klase iz snova" prof. Mate Miloševića. Njegovi "klasići" i generacijski prijatelji bili su giganti poput Olivere Marković, Đuze Stojiljkovića, Vlaste Velisavljevića i Predraga Lakovića.

Diplomirao je 1952. godine i ubrzo postao stalni član i prvak Narodnog pozorišta u Beogradu, gde je ostvario bogatu pozorišnu karijeru.

Šira publika ga je zavolela najpre preko radija i televizije. Bio je prepoznatljiv po specifičnoj, smirenoj dikciji i glasu koji je decenijama emitovan na talasima Radio Beograda, naročito u kultnoj radio-emisiji "Jovanovići", gde je tumačio lik gospodina Jovanovića.

Izvor: pritnscreen/youtube/rts

Takođe, javnost ga posebno pamti i po kultnim ulogama u serijama i filmovima kao što su "Variola Vera", "Vuk Karadžić", "Kamiondžije 2", "Hajde da se volimo", "Policajac sa Petlovog brda", ali i "Bolji život", a ovo ostvarenje donelo mu je najveću popularnost.

Mihajlo Viktorović je pred kraj života živeo dosta mirno, povučeno i skromno, daleko od medijskog pompeziteta. Nije žudio za skandalima niti naslovnim stranama, već se smatrao pravim gospodinom "stare beogradske škole".

Izvor: pritnscreen/youtube/rts

Preminuo je 26. septembra 1998. godine u 69. godini života. Zbog ogromnog doprinosa domaćoj kulturi, sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Glumac je ostavio iza sebe dvoje dece, sina Olivera i ćerku Oliveru koja je takođe krenula njegovim stopama i postala poznata glumica, a ni ona nije karijeru gradila na skandalima.

Nažalost, decenijama nakon njegove smrti, porodica Viktorović ponovo je postala glavna tema javnosti zbog stravičnog ubistva koje je počinila glumčeva unuka Teodora, ćerka sina Olivera.

Teodora je ubila svoju majku i babu satarom, dok je njena šestomesečna kćerka bila u stanu. Teodora je kasnije izjavila da su je majka i baba maltretirale, i da je pod dejstvom alkohola i sedativa uzela sataru i ubila ih nakon kraće svađe. Osuđena je na 20 godina zatvora.

Izvor: Facebook /Printscreen

Nakon tragedije, Olivera Viktorović se oglasila i istakla da je Teodora na neki način bila kolateralna šteta svojih roditelja, odnosno njenog brata i snajke.

"Nažalost, nisam mogla da budem njen roditelj. Ona je ćerka jedinica mog pokojnog brata. Teodora je 12 godina mlađa od mene, a ja sam bila isto toliko od svog rođenog brata Olivera. Imala je ona svoje roditelje, koji sada, nažalost, nisu živi", započela je Olivera.

Izvor: Facebook/PrintScreen

"Svog brata sam jako volela, a ni protiv snajke nisam imala ništa. Mislim da su njih dvoje bili pogrešan spoj i da je Teodora kolateralna šteta svojih roditelja. Ona je bila slatko dete. Sve što se desilo prouzrokovano je lošim odnosom roditelja prema njoj. Mislim da ne zaslužuju svi ljudi decu. Odluku o svom životu mogu da donose, ali ako se odlučiš da imaš dete, moraš da mu se posvetiš, a ne da ga ubiješ u pojam", priznala je glumica i istakla da je više puta pokušavala da izvuče Teodoru iz problema, ali da u tome nije uspela.

Nažalost, Teodora je kasnije preminula u zatvoru, na internom odeljenju Opšte bolnice u Požarevcu.