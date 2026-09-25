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"Može da pjeva, ali kod kuće": Darko Lazić o ženinom nastupu na Šabačkom vašaru (Video)

"Može da pjeva, ali kod kuće": Darko Lazić o ženinom nastupu na Šabačkom vašaru (Video)

Autor Dragana Tomašević
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Na nastupu Darka Lazića na Šabačkom vašaru supruga Katarina uzela je mikrofon i zapjevala pjesmu Sanje Đorđević 'Mutivoda'.

Darko Lazić o ženinom nastupu na Šabačkom vašaru Izvor: MONDO

Šabački vašar je ove godine ugostio Ćanu, Emira Habibovića i Uroša Živkovića, kojeg su pojedini posjetioci gađali ledom, ali pravo iznenađenje se odigralo na nastupu Darka Lazića.

Darko je na vašar došao sa suprugom Katarinom, koja je u jednom trenutku uzela mikrofon i otpjevala hit Sanje Đorđević.

Njen nastup je izazvao oduševljenje prisutnih gostiju, ali i samog domaćina večeri Ljube Aličića. U snimku koji je ubrzo preplavio društvene mreže, zabilježena je i reakcija Darka Lazića koji se od šoka i iznenađenja prekrstio na licu mjesta.

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Darku Laziću žena otela mikrofon
Izvor: instagram/darkolazicofficial
Izvor: instagram/darkolazicofficial

"Mislio sam da je šala"

Nakon što su snimci sa šabačkog vašara postali viralni, Darko Lazić je otvoreno progovorio o situaciji i priznao da je bio potpuno zatečen potezom svoje supruge.

"A to su se Ljuba i ona dogovorili... Ja sam čak mislio da je šala. Međutim, Ljuba je nju najavio. Podiglo je atmosferu. Ali neće da nastavi da se bavi pjevanjem, odmah da kažem. Može da pjeva kod kuće. Ona se toliko isprimala da je u fazonu kao: 'Eto vidiš, nije loše, mislim možemo da radimo i zajedno'. Samo sam rekao, bio sam kratak i nema potrebe, ne. Tako da, ne", ispričao je Lazić kroz smijeh.

"Duet ne dolazi u obzir"  

Lazić je potom otkrio nepoznate detalje iz prošlosti i objasnio da je Kaća prije mnogo godina već imala iskustva sa muzikom, ali da nema govora o njenom povratku na estradnu scenu.

"Kaća je pjevala ranije sa mojim pokojnim ocem i bratom u bendu, ali je prestala odavno prije mene. Podržao bih je jer volim da podržim svakoga, ali mislim da joj to ne treba. Duet ne dolazi u obzir, bio sam kratak i jasan oko toga", poručio je pjevač.

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Tagovi

Darko Lazić Katarina Lazić

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