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Žena pjevača ušla pod šatru i otela mu mikrofon: Šok scena sa nastupa Darka Lazića na Šabačkom vašaru (Video)

Žena pjevača ušla pod šatru i otela mu mikrofon: Šok scena sa nastupa Darka Lazića na Šabačkom vašaru (Video)

Autor Dragana Tomašević
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Pjevač Darko Lazić je bio usred nastupa, kada je njegova supruga Katarina uzela mikrofon

Žena pjevača ušla pod šatru i otela mu mikrofon: Šok scena sa nastupa Darka Lazića na Šabačkom vašar Izvor: screenshot

Šabački vašar je ove godine ugostio Ćanu, Emira Habibovića i Uroša Živkovića, kojeg su pojedini posjetioci gađali ledom, ali pravo iznenađenje se odigralo na nastupu Darka Lazića.

Darko je na vašar došao sa suprugom Katarinom, a scena koja je objavljena na Instagramu ostavila je sve pratioce bez teksta.

Darkova supruga se u jednom trenutku latila mikrofona i zapjevala pjesmu Sanje Đorđević - "Mutivoda". Kaća je pustila glas, a publika, kao i pjevač Ljuba Aličić, kod koga je Darko bio pozvan da pjeva, bili su oduševljeni njenom izvedbom.

U jednom trenutku vidi se i kako se Darko krsti iznenađen Kaćinom izvedbom.

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Darku Laziću žena otela mikrofon
Izvor: instagram/darkolazicofficial
Izvor: instagram/darkolazicofficial

 "Ne glumite mangupe"

Pjevač Uroš Živković doživeo je neprijatnost tokom nastupa na Šabačkom vašaru kada je iz publike pogođen ledom.Dok je pjevao, prema bini je poletio led kojim je Uroš pogođen.

Pjevač je tada zaustavio nastup i direktno se obratio publici.

"Ajde da to ne radite, već da nam bude lijepo veče. Ja sam ovde došao zbog vas", rekao je Živković, a na snimku koji je objavljen na Tiktoku, čuje se i kako govori osobama iz publike da "ne glume mangupe".

@djokas_becej

♬ original sound - Ðole Radovanović 🇷🇸

(Kurir, MONDO)

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Tagovi

Darko Lazić Katarina Lazić šabački vašar

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