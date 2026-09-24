"Ugledaj se malo na Darka": Lazićevoj ženi pisali da će muž da je zamijeni, njen odgovor svima zapušio usta

Katarina Lazić se na društvenim mrežama susrela sa komentarom na koji je riješila da odgovori

Izvor: screenshot

Katarina Lazić, supruga pjevača Darka Lazića, koja je pre nekoliko večeri zapjevala na Šabačkom vašaru, riješila da je da odgovori na jedan komentar na društvenim mrežama, na kojima redovno objavljuje slike i snimke svojih treninga.

U razgovoru sa pratiocima, susrela se sa komentarom da bi mogla "malo da se opusti" i živi život, jer bi u suprotnom muž mogao da me ostavi.

"Uživaj ti malo u životu, život je kratak. Ugledaj se malo na Darka, on čovjek uživa i u hrani i u piću i u izlascima. Nemoj da se okrene nekoj sličnoj sebi", glasio je jedan komentar.

Katarina je riješila da odgovori pratiocu koji joj je dao "savjet" i zapušila mu usta:

"A šta ako ja u ovome uživam? Uživam da treniram, uživam kad vidim rezultate svog rada. Uživam da se probudim bez mamurluka. Uživam da se osjećam dobro u svom tijelu. Uživam u putovanjima i ljudima koje volim. Disciplina mi nije kazna, to je život koji sam sama izabrala", odgovorila je Katarinna i dodala:

"Ne mora svako da živi kao ja, ali prestanimo da se ponašamo kao da je osoba koja ne pije, trenira i vodi računa o sebi, propustila život. Možda samo imamo različitu definiciju uživanja".