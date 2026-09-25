"Bože, šta je ovo?": Mima Karadžić ostao u šoku usred Beograda nakon što je zatekao Jelisavetinu sliku

Mima Karadžić je bio oduševljen fotografijama ličnosti koje je zatekao.

Izvor: Instagram/karadzicmima

Glumac Mima Karadžić na svom Instagram profilu objavio je snimak koji je privukao veliku pažnju javnosti. Naime, on je došao u jedan foto studio na Čuburi gdje ga je sačekao simpatičan prizor koji je poželio da zabilježi i podijeli sa pratiocima.

Ostao je impresioniran zbog postupka gazde koji je u svom lokalu istakao slike brojnih poznatih ličnosti koje je fotografisao.

"Pa koga sve tu ima, Bože, šta je ovo? Čuda, pa ludila... I sportisti, jaoj i glumci, vidi", govorio je Mima.

Posebno se šokirao nakon što je vidio i slike svojih koleginica, glumice Anđelke Prpić, Nine Janković, Radoša Bajića i Jelisavete Orašanin.

"Uđem juče da se slikam za neku vizu kod Žike slike na Čuburi kad tamo, nema koga nema, mahom dragi ljudi, neki danas neki u sjećanju. Bravo Žile", napisao je glumac.

Ispod videa samo su se nizali komentari: "Žika Slika foto Avala koliko ga je puta reklamirao legendarni Milovan Ilić Minimaks, i vrapci na grani su znali za Žiku Sliku", "Žika Slika je bio sponzor Minimaksovih emisija", "Bravo Mima legendo!", bili su samo neki od komentara.

"Muškarci su kao vino"

Inače, nedavno je Mima Karadžić nedavno izazvao buru svojom objavom.

"Muškarci su kao vino, neki postaju sirće a neki godinama su sve bolji i kvalitetniji… Vino je i najčednije žene bacilo na leđa, mogao bih napisati još mnogo toga ali…Nek ste mi svi zdravi i živi", stajalo je u opisu Mimine fotografije nakon koje je uslijedila lavina komentara.