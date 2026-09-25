"Doktor nam je okrenuo leđa": Dejan Dragojević ogorčen nakon gubitka bebe, progovorio o stresnom periodu

Dejan Dragojević je istakao i da iako je protiv abortusa, nije pristalica ni toga da se djeca rađaju, pa da odrastaju na ulici.

Izvor: YouTube/Zadruga

Dejan Dragojević i njegova izabranica Jovana nedavno su izgubili bebu, o čemu je bivši rijaliti učesnik već otvoreno govorio, a sada se ponovo prisjetio teškog perioda.

Gostujući u emisiji sa bratom, Davidom Dragojevićem, istakao je da mu je najvažnije bilo da bude podrška partnerki jer je njoj u tom trenutku bilo najgore.

"To je neki težak period iza nas. Drago mi je da je dosta žena objavilo snimke iz svog dešavanja. Meni je najteže da hendlujem zbog Jovane. Niko ne razmišlja kako se žena tada osjeća. Treba ishendlovati kako će Jovana i podrška, pa smo htjeli sve i da izbrišemo. Ja sam glumio i vrtio se kako pravim piruetu, glumio sam gusjenicu da je oraspoložim", priznao je Dejan, pa otkrio šta bi rekao rijaliti učesnicama koje su odlučile da ne rode.

"Nisam ni za, a i za sam. Nije ni da se dijete prepusti ulici. Koliko djece ima da ih je majka ostavila. Sve više je samohranih majki. Protiv abortusa sam. Nama je doktor okrenuo leđa. Prvi koji je saznao je bio David", rekao je bivši rijaliti učesnik.

Pogledajte kadrove iz emisije u kojoj je Dejan pričao o teškom periodu:

"Moj doktor je rekao da prekosjutra dođu. On je vodio trudnoću moje žene. Tad period nam je bio stresan", dodao je njegov brat David Dragojević.

(RedTV/MONDO)