Žoao Fonseka je rekao istinu pred kamerama, svjestan je i on da je Novak Đoković najveći svih vremena i da nema veze kakve gluposti lupa Mats Vilander.

Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Novak Đoković je najveći teniser svih vremena svidjelo se to nekima ili ne. Može Mats Vilander da traži načine da to unizi, da pokuša da pronađe izgovore, ali mu džaba sve to. Posebno kada svi oni koji su na terenu i koji igraju protiv njega i treniraju sa njim kažu isto.

To je pred kamerama cijelom svijetu rekao i Žoao Fonseka. I to posle nestvarnog meča na Rolan Garosu kada je savladao srpskog asa posle nevjerovatne drame i pet setova i to tako što se vratio od minusa od dva seta (4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5).

Fonseca: “I’m a Federer fan, but I know Djokovic is the greatest of all time.”pic.twitter.com/oqACM55EkW — Danny (@DjokovicFan_)September 24, 2026

"Đoković je definitivno idol u ovom sportu. On, Rodžer, ja sam fan Federera. Znam da je Đoković najveći svih vremena. Volio bih da je to Rodžer, ali to je život. Bilo je to nevjerovatno iskustvo. Zahvalan sam. Teško mi je bilo da shvatim da sam stvarno pobijedio. U petom setu uopšte nisam razmišljao, samo sam igrao. Mnogo sam srećan", rekao je Fonseka.

Pored njega su sjedjeli i bivši igrači poput Džona Iznera i Sema Kverija i mogli su da čuju direktno od Brazilca šta misli o toj trci. Ako trka uopšte postoji više...

Alkaraz priznao da je Novak ispred Rafe

Čak je i Karlos Alkaraz, koji se ugledao na Rafu Nadala i koji obožava svog sunarodnika, morao da prizna istinu. Jednostavno - Nole je ispred.

"Ugledao sam se na Rafu, ali je najveći svih vremena Novak Đoković. I kada su u pitanju brojke i sve ostalo. Novak je osvojio sve i to ne samo jednom nego dva puta", poručio je Alkaraz.

Novak posle Zvezde - u Kinu

Đoković je potvrdio da će da učestvuje na turniru u Pekingu (Kina) od 30. septembra do 6. oktobra. Tamo nikada nije izgubio, dobio je svih 29 mečeva koje je igrao.

Prije dalekog puta je otišao na utakmicu Crvene zvezde i gledao je meč crveno-bijelih i Žalgirisa. Nije se na kraju radovao pošto je srpski tim doživio poraz (83:77).