ABA liga se oglasila saopštenjem i potvrdila da se odlaže početak sezone zbog trenutnog haosa koji postoji u vezi sa sudijama i pokušajem da se nađe rešenje.

Izvor: MN Press

Početak ABA lige se odlaže. Uprkos tome što je trebalo sezona da krene od 25. septembra, to se neće dogoditi. Prvo kolo regionalnog takmičenja se odlaže zbog problema koji postoji u vezi sa sudijama i dogovorom sa arbitrima.

"Održan je sastanak ABA lige i sa 11 glasova za i jednim uzdržanim je donijeta odluka da se odloži početak ABA lige i Druge ABA lige. Javnost će biti informisana o narednim koracima", stoji u saopštenju.

Dakle, prvo kolo regionalnog takmičenja će kasniti, a do kada? To još uvijek niko ne zna. Do problema je došlo pošto su sudije usled većeg priliva novca tražile i da se njima povećaju honorari. Pregovori su, bar za sada, završeni neuspješno...

Iz ABA lige su se prethodno oglasili posle ponoći i to je već bio znak da bi do odlaganja moglo da dođe. U tom saopštenju su naveli da je došlo do "zloupotrebe imejl adrese košarkaških sudija".

Ovako je izgledao raspored

Opening Round of AdmiralBet ABA League and ABA League 2 Week 1 Postponed



https://t.co/pmw0uYVEnb#ABALigapic.twitter.com/px3GUNTvIy — AdmiralBet ABA League (@ABA_League)September 24, 2026

Prije nego što je stigla zvanična potvrda o odlaganju mečeva, ovako je izgledao raspored mečeva:

1. kolo ABA lige, grupa "A"

Budućnost - Cibona (petak, 18.00)

Cedevita Olimpija - Krka (subota, 17.00)

Borac - Crvena zvezda (subota, 18.30)

Slovan Bratislava - FMP (nedelja, 17.00)

Igokea - Široki (nedelja, 19.00)

1. kolo ABA lige, grupa "B"