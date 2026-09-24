Deseci delegata napustili su dvoranu Generalne skupštine UN pred početak govora izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Izvor: Menahem KAHANA / AFP / Profimedia

Deseci delegata napustili su danas dvoranu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija tokom govora izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, čime su iskazali protest protiv izraelskog lidera.

Protestu je prethodio poziv palestinske delegacije, koja je u dopisu drugim misijama predložila da se pridruže napuštanju dvorane.

Odlazak dijela delegata izazvao je negodovanje i zvižduke, dok su članovi Netanjahuovog tima ustali i zapljeskali. Predsjedavajući sjednice pozivao je prisutne da poštuju red.

Netanjahu se tokom govora osvrnuo na odlazak delegata.

"Ako u ovoj dvorani ima još moralnih kukavica koje nisu izašle, molim vas da to učinite sada", rekao je Netanjahu.

Room empties out at the UN as Netanyahu begins his speech.pic.twitter.com/plGg9wDRQ7 — Acyn (@Acyn)September 24, 2026

Netanjahu govorio o ratu i Izraelu

Netanjahu je u nastavku govora rekao da se izraelski vojnici već tri godine bore u ratu koji se vodi na sedam frontova, dok je "osmo bojište" nazvao borbom za istinu koja se, prema njegovim riječima, vodi u svjetskim medijima i na društvenim mrežama.

"Već tri godine naši se hrabri vojnici odvažno bore u ratu koji se vodi na sedam bojišta. No, postoji i osmo bojište u ovom ratu, to je borba za istinu. Ona se vodi u svjetskim medijima i, još podmuklije, na društvenim mrežama. Nekoliko stranih država potrošilo je nebrojene milijarde kako bi širilo laži o mojoj zemlji. Unatoč tome, Izraelske obrambene snage (IDF) ostaju najmoralnija vojska na svijetu", rekao je Netanjahu.

Pozdravio je, kako je naveo, odlučnost izraelskog naroda i istakao partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama i predsjednikom Donaldom Trampom.

"Nemamo većeg partnera od predsjednika Trumpa i od srca mu zahvaljujem na potpori. Sjedinjene Američke Države i Izrael rade zajedno kako bi spasili civilizaciju", rekao je.

Netanjahu je govorio i o nasilju izraelskih doseljenika, navodeći da ne podržava uzimanje pravde u svoje ruke.

"Istovremeno, oštro osuđujem međunarodne medije zbog iskrivljenog izvještavanja o nasilju doseljenika, koje je zapravo djelo male skupine maloljetničkih prijestupnika. Nemam tolerancije za uzimanje pravde u svoje ruke, neću to trpjeti jer smo mi pravna država. Većina doseljenika su mirni, pošteni i zakonu poslušni ljudi", rekao je Netanjahu.

Netanjahu o napadu 7. oktobra i Iranu

Izraelski premijer govorio je i o napadu Hamasa 7. oktobra 2023. godine, koji je opisao kao najgori pokolj Jevreja od Holokausta.

Prema njegovim riječima, tog dana ubijeno je 1.200 Izraelaca. Netanjahu je broj žrtava uporedio sa brojem stanovnika Sjedinjenih Američkih Država i napadima 11. septembra.

"Toga su dana masakrirali ukupno 1200 Izraelaca. Da bih vam dočarao što to znači za zemlju od 10 milijuna stanovnika: razmjerno gledano, to je jednako ubojstvu 40.000 nedužnih Amerikanaca u manje od 24 sata. To je 16 puta više poginulih nego u napadima 11. rujna. Naš odgovor na taj napad bio je jasan, ustali smo i borili se kao lavovi", rekao je Netanjahu.

Govoreći o izraelskim udarima na Iran, Netanjahu je rekao da Izrael time, kako tvrdi, štiti i druge zemlje.

"Govoreći o izraelskim udarima na Iran, braneći sebe, Izrael ujedno brani i mnoge od zemalja čiji su delegati upravo napustili ovu dvoranu. U privatnim razgovorima, mnogi predstavnici tih istih zemalja zahvaljivali su Izraelu što je neutralizirao iranski nuklearni program. Teško je zamisliti nevjerojatnije licemjerje od toga, ali to je naša stvarnost", rekao je Netanjahu.

Ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija ranije je rekao da delegacije BiH neće prisustvovati obraćanju Netanjahua, a Željka Cvijanović izjavila je da taj čin ne odražava stav BiH, već predstavlja njegovu samovolju.