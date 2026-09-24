Jedan novinar javio se na konferenciji za medije i od Zinedina Zidana tražio autogram.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Zinedin Zidan je sjeo na klupu reprezentacije Francuske i vodiće ekipu u Ligi nacija protiv Turske (25. septembar u 20.45). Dan ranije održana je konferencija za medije koju je obilježio jedan turski novinar. Tražio ja autogram od njega usred konferencije.

"Ja sam novinar iz Turske. To što sjedim ispred vas je ostvarenje sna za mene. Veliki sam fan. Ponio sam knjigu sa sobom, da li biste mogli da mi je potpišete", rekao ga je novinar, uz pitanje o Ardi Guleru.

Legendarni francuski fudbaler je ostao iznenađen, nije znao prvo šta da kaže, pa se nasmijao.

"Može nije problem, uradićemo to kasnije", poručio je Zidan i nahvalio Gulera i rekao "da je sjajan igrač koji igra za Real, ima sjajan karakter i da nije slučajno što igra u Realu".