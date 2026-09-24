logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prekršili strogo pravilo Pinka, pa ih Mitrović žestoko udario po džepu: Stiglo važno obavještenje produkcije

Prekršili strogo pravilo Pinka, pa ih Mitrović žestoko udario po džepu: Stiglo važno obavještenje produkcije

Autor Ana Živančević
0

Kazne za učesnike "Elite 10" su rezultat kršenja obaveza, što direktno utiče na funkcionisanje rijalitija.

Prekršili strogo pravilo Pinka, pa ih Mitrović žestoko udario po džepu: Stiglo važno obavještenje pr Izvor: Instagram printscreen

Danas u "Eliti 10" pljušte kazne na sve strane, a razlog je nepoštovanje jednog od osnovnih pravila rijalitija – obaveznog prisustva učesnika tokom emisija i programskih segmenata koji se snimaju u Bijeloj kući.

Produkcija televizije Pink učesnicima je obezbedila višemjesečni boravak na luksuznom imanju u Šimanovcima, uslove za život i honorare, dok se zauzvrat od njih očekuje da poštuju koncept programa i obaveze koje su prihvatili ulaskom u rijaliti.

"Elita" se snima 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, a određene emisije i programski segmenti predstavljaju ključni dio same realizacije rijalitija. Upravo zato je prisustvo učesnika obavezno – bez njih program ne može da se odvija na način na koji je zamišljen.

Kada takmičari odbiju da sjede za stolom ili ne učestvuju u emisijama koje su predviđene za snimanje, oni ne narušavaju samo dinamiku, već direktno ugrožavaju proces snimanja i realizaciju programa. Ukoliko bi svako sam odlučivao kada želi, a kada ne želi da učestvuje, čitav koncept rijalitija bio bi obesmišljen, jer produkcija ne bi mogla da realizuje unaprijed planirane emisije i sadržaje namijenjene emitovanju.

Zbog toga ovakvo ponašanje nije bezazlen prekršaj, već ozbiljno kršenje obaveza koje može da ugrozi funkcionisanje čitavog projekta.

Kazne

Veliki šef je zato danas odlučio da reaguje i kazni učesnike koji nisu ispoštovali pravila.

Među kažnjenima su Jasenka Cindrić, Kristina Jelkić, Lena Simić, Milan Popov, Mirjana Zuzija, Dalibor Zarić, Olga Osipova, Vasilije Obradović, Nevena Vukojević, Radojka Jovanović, Jasmina Marković i Milica Vidaković.

Učesnicima "Elite 10" pravila su jasno predočena, ona su sastavni dio ugovora koje su potpisali, a dodatno su istaknuta i na vidljivim mjestima na imanju. Ipak, pojedinci ih uporno krše, zbog čega Velikom šefu praktično ne preostaje drugo nego da ih sankcioniše.

Jer, kada učesnici ne ispunjavaju obaveze zbog kojih su ušli u rijaliti, nije ugrožena samo disciplina u Bijeloj kući – ugroženo je samo snimanje "Elite 10", realizacija emisija i normalno funkcionisanje programa koji se emituje iz dana u dan.

Izvor: Kurir / MONDO

Tagovi

željko mitrović kazne Elita

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ