Ibon Navaro dao je kratku izjavu posle poraza Crvene zvezde od Žalgirisa

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Crvena zvezda krenula je porazom u Evroligi. U Beogradskoj areni je izgubila od Žalgirisa (83:77). Previše grešaka u drugom poluvremenu, loše odluke u najvažnijim momentima i previše faulova od strane pojedinaca skupo su koštale crveno-bijele.

Po završetku meča je Ibon Navaro dao kratku izjavu Kristini Tomić i iznio je svoje viđenje utakmice ukratko.

"U drugom poluvremenu nismo mogli da stvorimo prednost, posebno u reketu. Imali smo previše faulova u bonusu u poslednjem kvartalu. U najvažnijim momentima su oni igrali pametnije", poručio je Navaro.