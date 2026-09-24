Prijemom pacijentkinja, koje su zbrinute i smještene u Klinički centar Crne Gore usled aplikacije botulinskog toksina, konstatovana je osnovana sumnja na neispravan i lažni preparat (naveden preparat Dysport), saopštio je Klinički centar Crne Gore.

Izvor: MONDO

“Pozivamo javnost na dodatnu pažnju pri izboru pružaoca kozmetičarskih ili sličnih usluga uz apel da iste vrše u registrovanim i legalnim subjektima uz poseban obzir prema validnosti preparata koji se koriste”, navodi KCCG, prenosi CdM.

Slučaj je prijavljen Ministarstvu zdravlja, Upravi policije, Institutu za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore i Zdravstveno-sanitarnoj inspekciji.