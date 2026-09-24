Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se uživo iz Njujorka i najavio da će u nedelju uveče podnijeti ostavku.

Izvor: RTS Youtube printscreen

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uključio se uživo u program iz Njujorka, gde boravi povodom zasijedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Tokom svog obraćanja novinarima, predsjednik Srbije je najavio da će u nedelju uveče zvanično podnijeti ostavku, kada će javnosti detaljno obrazložiti razloge za ovaj potez.

"U nedelju je naporan dan, ali u nedelju uveče podnosim ostavku. Biće to oko 8 sati uveče, obavijestiću vas, čućete moje obrazloženje i onda sam spreman da odgovorim na sva vaša pitanja", poručio je Vučić.

Podsjetimo, predsjednik Vučić je u srijedu govorio na Generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine UN, a tokom cijelog boravka u Njujorku nastavlja intenzivne bilateralne susrete sa svjetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice.