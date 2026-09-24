U američkom Kongresu predstavljen je dvostranački "Zakon o NATO štitu", koji predsjedniku SAD oduzima pravo na jednostrano napuštanje Alijanse.

Izvor: YouTube/screenshot/MILITARY TUBE TODAY

Američki poslanici Džimi Paneta i Džo Vilson predstavili su dvostranački zakon koji bi zahtijevao odobrenje Kongresa prije nego što američki predsjednik može da pokrene proces povlačenja zemlje iz NATO-a.

"Zakon o NATO štitu" uspostavio bi pravni okvir koji bi zahtijevao kongresni nadzor nad svakim predsjedničkim pokušajem pokretanja procesa povlačenja iz saveza.

Složile se demokrate i republikanci

Prema ugovoru NATO-a, država članica može da se povuče godinu dana nakon davanja formalnog obavještenja. Zakon, koji su predložili Paneta, kalifornijski demokrata, i Vilson, republikanac iz Južne Karoline, nametnuo bi dodatne kongresne zahteve za svaku odluku SAD o pokretanju tog procesa.

"NATO je jedan od najvažnijih i najuspješnijih bezbjednosnih saveza u istoriji svijeta", rekao je Paneta, naglašavajući da bi Kongres trebalo da ima ulogu u odlukama koje utiču na savez.

"U vrijeme rastućih prijetnji i globalne nestabilnosti, dvostranački Zakon o NATO štitu ojačao bi postojeće zaštitne mjere i osigurao da svaki pokušaj povlačenja Sjedinjenih Država iz NATO-a podliježe kongresnom nadzoru i odobrenju", rekao je Paneta.

Vilson, koji je sa Panetom koautor ove inicijative, rekao je da će predlog osigurati da svaka odluka koja bi mogla da oslabi Savez dobije punu pažnju Kongresa.

Potrebno odobrenje Kongresa

Predlog zakona se nadovezuje na Panetine prethodne napore da se uvedu kongresna ograničenja na jednostrano povlačenje SAD iz NATO-a putem godišnjeg Zakona o nacionalnoj odbrani, prenosi Index.

Prema predloženom zakonu, predsednik bi morao da se konsultuje sa Kongresom prije preduzimanja bilo kakve akcije za povlačenje Sjedinjenih Država iz NATO-a. Administracija bi takođe morala da podnese formalni izvještaj Kongresu u roku od 48 sati od bilo kakve akcije povezane sa povlačenjem.

Proces povlačenja bi se automatski okončao nakon 30 dana, osim ako Kongres izričito ne odobri njegovo produženje.

Predlog bi takođe zabranio korišćenje federalnih sredstava za sprovođenje neovlašćenog povlačenja iz NATO-a i uspostavio ubrzane kongresne procedure za razmatranje rezolucija povezanih sa povlačenjem.