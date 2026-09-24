Na suđenju za ubistvo u Mostaru, gdje je Anis Kalajdžić u toaletu restorana pucao u glavu svojoj bivšoj djevojci Aldini Jahić, optuženi i njegova majka šokirali su prisutne u sudnici.

Izvor: Facebook printscreen

U Kantonalnom sudu u Mostaru održano je ročište na suđenju Anisu Kalajdžiću, optuženom za ubistvo Aldine Jahić, na kom je svjedočila i njegova majka Nezira Kalajdžić.

"Majka optuženog i sam optuženi pokušali su da relativizuju zločin koji je počinio, jer on to ubistvo naziva tragičnim događajem koji se desio Aldini Jahić, što je u najmanju ruku besprizorno", izjavio je Damir Alić, advokat porodice ubijene djevojke.

Kako je naveo, Kalajdžić je iznoseći odbranu opisivao "vezu od dva mjeseca kao da je trajala 20 godina".

"Bio je povrijeđen jer ga je ostavila, pa je praktično pokušao da opravda zločin time što je ostavljen. To je apsolutno irelevantno i, po mom uvjerenju, nije ostavilo nikakav trag na sudsko vijeće. A majka je, kao i svaka druga, pokušala da opravda svoje dijete, tvrdila je da on nije takav, da je miran, tih i povučen, kao i da je imao problema", naveo je Alić.

Na suđenju je pomenuto i da su mu "glasovi u glavi naređivali i tjerali ga da to uradi".

"To je ukratko sažetak ta dva svjedočenja koja su trajala dva sata. Ona nisu mogla niti smjela da ostave ikakav trag, osim uvjerenja da je u vreme izvršenja krivičnog djela bio potpuno uračunljiv, te da je sve uradio planski, osmišljeno i sa jasnim ciljem da ubije žensku osobu, što je danas kvalifikovano kao femicid", naglasio je advokat.

"Rat i granate uticali na njega"

Nezira Kalajdžić je govorila o djetinjstvu svog sina tokom rata 1993. godine u Mostaru, odakle su izbjegli u Makarsku. Tvrdila je da su rat i granatiranje ostavili posledice na njegovu ličnost i kasnije ponašanje.

"Rođen je 1991. godine. Proveli su godinu dana u ratnom Mostaru, a beba od godinu dana ne razumije ništa prije nego što su otišli u izbjeglištvo. Navodno je to ostavilo traga na njega", prokomentarisao je Alić, piše Klix.

On napominje da je riječ o čistom pokušaju opravdavanja stanja svijesti optuženog.

"Ne morate imati djiete da biste osjećali empatiju. Ali zamislite situaciju u kojoj neko tvrdi da beba od 10 mjeseci ima traume zbog kojih kasnije počini ovakav zločin", dodao je Alić.

Opisujući atmosferu u sudnici, advokat je istakao da prisutni nisu mogli da vjeruju šta slušaju.

"To je atmosfera koja se teško opisuje riječima. Strašne scene, otac ubijene djevojke grca u bolu, a suze ne idu, jer su ti ljudi ranjeni pravo u srce i dušu", rekao je Alić.

Naloženo neuropsihijatrijsko vještačenje

Portparolka Kantonalnog suda u Mostaru Anela Redžić potvrdila je da će optuženi biti podvrgnut neuropsihijatrijskom i psihološkom vještačenju kako bi se utvrdila njegova uračunljivost u momentu zločina.

Vještačenje se sprovodi po predlogu odbrane i po naredbi Suda. Nakon što prispedu nalazi vještaka, suđenje se nastavlja na narednom ročištu koje je zakazano za 20. oktobar.

Podsjetimo, Aldina Jahić je ubijena u novembru prošle godine kada ju je Kalajdžić sačekao, nasrnuo na nju i usmrtio je u toaletu jednog restorana pucavši joj iz pištolja direktno u glavu.