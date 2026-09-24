Nakon što su na portalu lokalnog medija komentarisali vijest o zapleni marihuane, dvojica 18-godišnjaka završila su iza rešetaka jer su zaprijetili da će baciti bombu na zgradu policijske uprave.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su V. Đ. (18) i N. N. (18) iz Smedereva zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

Oni se sumnjiče da su, nakon objavljivanja saopštenja Policijske uprave u Smederevu o zaplijeni marihuane, na internet portalu lokalnog medija koji je preneo saopštenje, ostavili komentare da će baciti bombu na Policijsku upravu i dvojici policijskih službenika lično zaprijetili, navodeći njihova imena.

Osumnjičenima je, po nalogu osnovnog javnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužiocu.