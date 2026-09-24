Sanja Kužet našla novi posao: Napustila "Grand" nakon 13 godina pa otkrila gdje će od sada da radi

Sanja Kužet napušta 'Zvezde Granda' posle 13 godina rada i saradnje.

Izvor: grand online/printscreen

Lijepa voditeljka Sanja Kužet šokirala je domaću javnost kada je nedavno otkrila da nakon 13 dugih godina napušta "Zvezde Granda". Nedeljama se polemisalo gdje će od sada raditi i čime će se baviti, a voditeljka je sada konačno otkrila koji joj je naredni projekat.

Ona se oglasila na Instagramu i najavila povratak na TV ekrane kroz autorski projekat.

"Posle više od dve decenije u medijima, prvi put imam priliku da radim emisiju koja je potpuno moja i da se bavim temama koje mene privatno već godinama zanimaju - sportom, zdravljem i dugovječnošću", otkrila je ona, a čestitke ispod objave samo su se nizale.

Potom je dodala:

"Za mene je ovo novi teren, nova energija i, prije svega, prilika da ono što me godinama lično zanima pretvorim u sadržaj koji može da bude zanimljiv i koristan publici", poručila je ona i otkrila da svoj novi projekar počinje na Areni sport.

Napustila Grand posle 13 godina

Podsjetimo, Grand produkcija obavestila je javnost da Sanja Kužet, nakon 13 godina uspješne saradnje, više neće biti dio naše produkcije i emisije "Zvezde Granda".

"Nakon zajedničkog sagledavanja budućih planova, Sanja Kužet i Grand produkcija donijeli su odluku o sporazumnom završetku saradnje!".



(/MONDO)