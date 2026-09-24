Jovana Pajić otkriva stresne trenutke iz finala "Zvezda Granda" kada je strahovala od diskvalifikacije zbog podrške prijatelja.

Izvor: Youtube/Marija Šerifović/printscreen

Jovana Pajić započela je svoju muzičku karijeru u drugoj sezoni takmičenja "Zvezde Granda", gde je stigla do samog finala.

Iako se ovog perioda seća sa osmjehom, nedavno je otkrila nepoznate i stresne detalje sa finalne večeri zbog kojih je strahovala da će biti izbačena iz takmičenja.

Dramatična podrška

Jovana je u velikom finalu, u kom je pobjedu na kraju odnela njena koleginica Milica Todorović, doživjela potpuno neočekivanu situaciju.

Ovako je nekad izgledala Jovana Pajić:

Vidi opis "Mislila sam da će me diskvalifikovati": Jovana Pajić posle 20 godina otkrila istinu iz finala "Zvezda Granda" Jovana Pajić u finalu Zvezda Granda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Grand Nostalgija Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram/greenoffice Br. slika: 6 6 / 6 AD

Naime, njeno društvo iz osnovne škole sa Karaburme došlo je da joj pruži podršku na prilično neobičan i dramatičan način – donijeli su baklje na nastup, što je pjevačicu ozbiljno zabrinulo.

"Sjećam se izlazimo na tu binu, a moje društvo iz osnovne škole sa Karaburme donijelo baklje. Pomislila sam sad će Popović u top da me stavi. Zamislite koncert, oni došli sa bakljama, vidim žute majice, znala sam da su oni", prisjetila se Jovana jednom prilikom za "Grand".

Strah od diskvalifikacije

Umjesto da se potpuno opusti na sceni finalne večeri, pjevačica je strahovala od reakcije Saše Popovića i organizatora. Srećom, njen strah je bio neopravdan i cijela situacija se završila bez ikakvih posledica po nju.

"U tom momentu sam pomislila kakvo crno takmičenje, diskvalifikovaće me sada. Međutim, preživjela sam, nisu pravili nikakve probleme", ispričala je pjevačica.

Izvor: Kurir/ MONDO