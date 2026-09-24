Usljed zadobijenih udaraca, maloljetnik je, prema navodima tužilaštva, zadobio lake tjelesne povrede.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata I. D., zbog sumnje da je počinio produženo krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, prenosi CdM.

„Osumnjičeni je dana 20. septembra ove godine povrijedio svog maloljetnog sina na način što mu je, dok su se nalazili ispred porodične kuće, zadao udarac električnim kablom u predjelu leđa“, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Kako su naveli iz ODT-a, I. D. se sumnjiči i da je narednog dana, 21. septembra, maloljetnika udario radnom cipelom u predjelu lijeve podlaktice.

Usljed zadobijenih udaraca, maloljetnik je, prema navodima tužilaštva, zadobio lake tjelesne povrede.