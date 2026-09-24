U više ruskih regiona ponovo su uvedena ograničenja kupovine goriva zbog nestašica koje se povezuju s ukrajinskim napadima na rafinerije.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Sve više ruskih regiona ponovo ograničava kupovinu goriva kako bi ublažili nestašice benzina i dizela nastale nakon ukrajinskih napada dronovima na velike rafinerije širom zemlje.

U Kaluškoj oblasti, jugozapadno od Moskve, guverner Vladislav Šapša najavio je da se od srijede ponovo uvodi sistem kupovine goriva prema parnim i neparnim brojevima registarskih tablica. Zabranjena je i prodaja goriva u prenosivim kanisterima.

„Redovi na benzinskim pumpama su se vratili. Razumljivo je što su ljudi nezadovoljni“, napisao je Šapša na Telegramu.

U sibirskom Zabajkalskom kraju vlasti su uvele ograničenje od 15 litara benzina po vozilu za vrste AI-92 i AI-95 na 48 benzinskih pumpi. Zalihe goriva u regionu iznose 17.000 tona i procjenjuje se da bi mogle da potraju još 20 dana.

Regionalna vlada naglasila je da 106 od ukupno 249 pumpi koje rade prodaje gorivo bez ograničenja.

Ove mjere uslijedile su nakon ukrajinskih napada dronovima na tri važne ruske rafinerije u Moskvi, Samari i Ufi tokom prethodna tri dana. Ukrajinska vojska tvrdi da je ove sedmice onesposobila više od 45 odsto ruskih kapaciteta za preradu nafte.

Vlasti u Lenjingradskoj oblasti, koja okružuje Sankt Peterburg, prošle sedmice su ograničile prodaju benzina na 30 litara po vozilu, najmanje do 1. oktobra. Taj region opisuju kao središte drugog talasa ljetnje krize s gorivom, nakon što je rafinerija KINEF obustavila rad poslije ukrajinskog napada u avgustu, javlja Moscow Times.

Gotovo svaka peta mala ili nezavisna benzinska pumpa prestala je da radi jer nije mogla da nabavi gorivo na berzi u Sankt Peterburgu, izjavio je guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko. Prema njegovim riječima, naftne kompanije očekuju stabilizaciju snabdijevanja u oktobru.

Prosječna cijena benzina u Rusiji porasla je za 21 odsto od početka godine. Poslije rasta tokom jedne sedmice, zaključno sa 14. septembrom iznosila je 78,51 rublju po litru.

Rusija je zabranila izvoz benzina do 31. januara 2027. godine, a izvoz dizela do kraja oktobra, kako bi stabilizovala domaće tržište goriva.