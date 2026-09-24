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Đina sa samo 22 stavila botoks: Snimala se razgolićena, a ljudi joj samo gledaju u lice (Foto)

Đina sa samo 22 stavila botoks: Snimala se razgolićena, a ljudi joj samo gledaju u lice (Foto)

Autor Jelena Sitarica
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Đina Džinović iznenadila je sve novom intervencijom

Đina sa samo 22 stavila botoks: Snimala se razgolićena, a ljudi joj samo gledaju u lice (Foto) Izvor: djinadzinovic / Instagram

Mlada influenserka i ćerka pjevača Harisa Džinovića i modne kreatorke Meline, Đina Džinović, ne prestaje da privlači pažnju javnosti.

U poslednje vrijeme redovno snima za mreže, a pojedini njeni postupci često su na meti komentara.

Tako je bilo i nedavno kada se snimala u svom domu pokazavši pratiocima kako izgleda dan kada se posveti sebi i ljepoti.

Izvor: djinadzinovic / Instagram

Ona je pozirala u minijaturnom šortsu sa maskom na licu, a potom se snimala i tokom šetnje.

Izvor: djinadzinovic / Instagram

Međutim, na mrežama su se zaređali komentari zbog njenog lica. Iako je jasno da Đina na svojim objavama često koristi filtere, činjenica je da su određeni djelovi lica nešto drugačiji.

Izvor: djinadzinovic / Instagram

Ona je nedavno, u jednom od svojih vlogova, otkrila i kakvu je korekciju radila na licu, te otkrila da je radila botoks.

"Radile smo bejbi botoks, čisto da neke djelove ispravimo. Sem toga ništa nismo dirale", objasnila je Đina, a njeno priznanje eksplodiralo je na mrežama jer su mnogi mišljenja da je prerano za korekcije s obzirom da ima tek 22 godine.

@djinadzinovic

♬ original sound - Djina

Pogledajte i kako Đina izgleda:


(/MONDO)

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Tagovi

Đina Džinović botoks

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