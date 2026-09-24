Riječ je o prijavi koja je SDT-u podnijeta u aprilu 2025. godine, a osim Ramaja obuhvata i Alena Sijarića, Valentinu Grubović, kao i više pravnih lica.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) dostavilo je Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru spise i krivičnu prijavu protiv Nasera Ramaja, koja se odnosi na sumnje u višemilionsku štetu, prenosi Dan.

Riječ je o prijavi koja je SDT-u podnijeta u aprilu 2025. godine, a osim Ramaja obuhvata i Alena Sijarića, Valentinu Grubović, kao i više pravnih lica.

„Krivična prijava sa spisima je dostavljena Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru kao nadležnom“, odgovorio je za portal Dan Vukas Radonjić, specijalni tužilac i portparol SDT-a.

U prijavi su, kako je ranije objavio portal Dan, kao sporni navedeni novčani iznosi od nekoliko desetina hiljada pa do milion eura. Postoji sumnja da su počinjena krivična djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, zloupotreba ovlašćenja u privredi, utaja poreza i doprinosa i prevara.

Portal Dan uputio je pitanja i Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, a odgovori tog tužilaštva se očekuju.

Podsjećamo, sutkinja Osnovnog suda u Kotoru Danijela Samardžić u avgustu ove godine osudila je kosovskog biznismena Nasera Ramaja na godinu i šest mjeseci zatvora. Prvostepenom presudom izrečena mu je i novčana kazna od 20.000 eura.

Njegova kompanija „Alart centar Budva – CG“ kažnjena je novčanom kaznom od 100.000 eura.

„U vezi sa vašim upitom vezano za presudu u odnosu na okrivljenog Nasera Ramaja, K br.350/24, ukazujemo da je imenovani okrivljeni od strane sudije Danijele Samardžić prvostepenom presudom oglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od godinu dana i šest mjeseci, pri čemu mu je izrečena i novčana kazna u iznosu od 20.000 eura. Osim toga, u odnosu na pravno lice koje je takođe okrivljeno u ovom postupku ukazujemo da je i ono oglašeno krivim i izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 100.000 eura, dok je u odnosu na trećeokrivljenu takođe donijeta osuđujuća presuda i izrečena kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci, koja se ima izdržati u prostorijama u kojima stanuje, kao i novčana kazna u iznosu od 5.000 eura, sve naprijed navedeno u odnosu na krivično djelo utaja poreza i doprinosa“, saopštili su tada „Danu“ iz Osnovnog suda u Kotoru.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je u novembru 2025. godine za portal Dan da će, nakon okončanja krivičnog postupka koji se vodi protiv Ramaja, preduzeti dalje mjere i radnje iz svoje nadležnosti u vezi sa zahtjevom za oduzimanje počasnog državljanstva.

Podsjećamo, premijer Crne Gore Milojko Spajić ranije je zatražio od ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića da hitno pokrene postupak za oduzimanje državljanstva biznismenu sa Kosova Naseru Ramaju.

Zahtjev je uslijedio nakon što je Ramaj optužen za učešće u utaji više od 2,2 miliona eura. Prema pisanju medija, tužilaštvo tereti Nasera Ramaja i Valentinu Grubović da, kao odgovorna lica u kompaniji „Alart Centar Budva“, nijesu prijavljivali prihode ostvarene prodajom stambenih i poslovnih prostora u kompleksu „Porto Budva“.

Taj postupak nedavno je okončan prvostepenom osuđujućom presudom pred Osnovnim sudom u Kotoru. Presuda nije pravosnažna, prnosi Dan.

Podsjećamo i da je Vlada tadašnjeg premijera Dritana Abazovića 2023. godine dodijelila Ramaju počasno državljanstvo, uz obrazloženje da je jedan od investitora kompleksa „Porto Budva“, vrijednog 80 miliona eura.

Specijalno policijsko odjeljenje je, kako su ranije objavili mediji, izuzelo dokumentaciju koja se odnosi na dodjelu počasnog državljanstva Naseru Ramaju.